MediaExpert rzucił ostanie sztuki w szokującej cenie. Brać!

Dlaczego Baseus Blade H1 teraz za 149 zł zamiast 259 zł

Baseus Blade H1 to synonim nowoczesności i mocy. Jego pojemność 20000 mAh pozwala na wielokrotne ładowanie smartfonów, tabletów, a nawet laptopów, co czyni go niezastąpionym towarzyszem podróży, pracy w terenie czy intensywnych sesji gamingowych. Dzięki niemu możesz ładować MacBooka, konsolę ROG Ally, Steam Deck czy najnowszego iPhone’a – i to w ekspresowym tempie.