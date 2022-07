Marvel's Spider-Man na PC. Znamy listę usprawnień, cenę i wymagania

Marvel's Spider-Man Remastered to odświeżona wersja gry z PlayStation, która trafi na PC-ty. Właśnie poznaliśmy listę usprawnień, wymagania sprzętowe, a także cenę.

PlayStation coraz śmielej zerka w kierunku rynku PC-towego. Wydawanie na komputerach gier, które do tej pory były tytułami ekskluzywnymi na konsolach PS4 i PS5 już nikogo nie dziwi. Kolejną produkcją tego typu będzie Marvel's Spider-Man Remastered. Sony właśnie ujawniło listę usprawnień, wymagania sprzętowe, a także cenę.

Spider-Man na PC — wymagania i lista usprawnień

Zacznijmy od tego, że zremasterowana wersja Spider-Mana na PC zaoferuje możliwości i funkcje, które nie były dostępne na konsolach. To między innymi obsługa Ray Tracingu, NVIDIA DLSS i DLAA, ultrapanoramicznych monitorów, a także odblokowane fps-y. Nie zabraknie też funkcji z kontrolera DualSense (adaptacyjne triggery oraz wibracje haptyczne)

Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, to nie są one przesadnie wysokie, ale jednak nie obejdzie się bez przynajmniej przyzwoitego PC-ta.

Wymagania minimalne (720p, niskie ustawienia, 30 fps)

Intel Core i3-4260 lub porównywalny model AMD

8 GB pamięci RAM

GeForce RTX 950 lub porównywalny model AMD

Wymagania rekomendowane (1080p, średnie ustawienia, 60 fps)

Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1600

16 GB pamięci RAM

GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580

Wymagania wysokie (4K, wysokie ustawienia, 60 fps)

Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 3600

16 GB pamięci RAM

GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Wymagania niesamowite (1440p/60 fps lub 4K/30 fps z Ray Tracingiem)

Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 3700X

16 GB pamięci RAM

GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6900 XT

Wymagania Ultimate (4K, najwyższe ustawienia, 60 fps, Ray Tracing)

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X

32 GB pamięci RAM

GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6950 XT

Marvel's Spider-Man Remastered — cena i trailer

Gra Marvel's Spider-Man Remastered pojawiła się już na Steamie oraz Epic Game Store, dzięki czemu poznaliśmy jej cenę. Ta niestety jest wysoka i wynosi aż 299 zł w przedsprzedaży. To jednak żadne zaskoczenie, bo taka polityka PlayStation nie jest niczym nowym. Podobnie było w przypadku God of War czy też Horizon Zero Dawn.

Najnowszy trailer gry możecie obejrzeć poniżej:

