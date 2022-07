PlayStation z zaskakującym przejęciem. Japończycy coś kombinują

Przejęcia w branży gier nie są ostatnio niczym zaskakującym. Jednak najnowszy zakup PlayStation może dziwić, bowiem nie chodzi o studio tworzące gry.

PlayStation poinformowało o kolejnym przejęciu. Tym razem nie chodzi o kolejne studio tworzące gry (ostatnio Japończycy kupili Bungie). Najnowszy zakup może zaskakiwać, ale jest sygnałem, że Sony zamierza coraz mocniej inwestować w rynek PC-towy oraz e-sportowy.

PlayStation kupuje Repeat.gg

PlayStation poinformowało o przejęciu serwisu Repeat.gg. Jest to o tyle zaskakujący zakup, że jest to strona, która stawia na e-sportowy aspekt rywalizacji w grach. Za jej pośrednictwem możemy uczestniczyć w turniejach Dota, League of Legeneds, PUBG, Fortnite czy też Call of Duty: Warzone. To pokazuje, że Japończycy poważniej podchodzą do e-sportu i rynku PC-towego, czego dowodem są też niedawno zaprezentowane monitory oraz słuchawki.

Nie wiemy, w jaki sposób PlayStation zamierza wykorzystać Repeat.gg, ale warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy zakup tego typu. Wcześniej Sony wykupiło EVO, czyli organizatorów turniejów e-sportowych we wszelkiej maści bijatykach. Natomiast dla samego serwisu oznacza to prawdopodobnie jeszcze większe możliwości i dostęp do zasobów, które do tej pory nie były w zasięgu.

Zobacz: Sony ma problem. PlayStation przegrywa na kluczowym rynku

Zobacz: Sony zdradziło datę premiery gry God of War Ragnarök

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alena Veasey / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Repeat.gg