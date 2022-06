Sony ma problem. PlayStation przegrywa na kluczowym rynku

PlayStation w Japonii sprzedaje się gorzej niż Xbox. To może być oznaka poważniejszych problemów w obozie Sony.

Podobno w życiu pewna jest tylko śmierć i podatki. W normalnych okolicznościach dopisałbym jeszcze jedno: że PlayStation w Japonii sprzedaje się lepiej niż Xbox. Wygląda jednak na to, że to ostatnie stało się od niedawna nieaktualne.

Japonia: PlayStation 5 sprzedaje się gorzej od Xboksa

Według Famitsu tygodniowa sprzedaż konsol Xbox Series w Kraju Kwitnącej Wiśni wyniosła w terminie 13-19 czerwca 6695 sztuk. W tym czasie sprzedało się 3035 PlayStation 5.

To drugi raz w ostatnim czasie, kiedy mamy do czynienia z podobną sytuacją. Wcześniej podobny incydent miał miejsce w tygodniu 9-15 maja 2022, kiedy to Xboksów sprzedało się 6225 (w tym 6120 samego Xbox Series S), podczas gdy tylko 2963 sztuki PlayStation 5 (w obydwu wersjach) znalazły nabywców.

PlayStation 5: Kolejne problemy z dostępnością

Mamy tu do czynienia z o tyle niecodzienną sytuacją, że Japonia to dla Sony prawdziwy bastion. Ale bastion bastionem, ale na problemy logistyczne nie ma mocnych. PlayStation 5 zwyczajnie zabrakło w japońskich sklepach i przez długi czas jedyną opcją, by zdobyć nową konsolę, miał być zakup dostępnego od ręki Xboksa.

Niestety nie wiemy, na którym etapie łańcucha dostaw pojawiły się problemy i czy ich skutki odczują inne rynki. Jak na razie dostępność konsol w polskich sklepach nie wydaje się problemem, ale wiecie co? Jeśli planowaliście w najbliższym czasie zakup PlayStation 5, to może nie warto tej decyzji zbyt długo odkładać.

Zobacz: Nowe PlayStation Plus w akcji. Zapłaciłem za butik, dostałem dyskont

Zobacz: PlayStation ominie ważną imprezę. Japończycy nie są sami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: IGN, Famitsu