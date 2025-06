Potężna lawina zniszczyła wioskę. Ekspert wskazuje na globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie topi lodowce

Wstrząsające nagrania ogromnej, kamienno-lodowej lawiny nie pozostawiają obojętnym. Jak wskazuje w rozmowie z PAP dr Bartłomiej Luks, przyczyną może być postępujący zanik wieloletniej zmarzliny, która do tej pory gwarantowała stabilność podłoża oderwanego lodowca. Choć nie jest to jedyny trop, to właśnie globalne ocieplenie może sprawiać, że takie obrazki będziemy oglądać częściej.