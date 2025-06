Realme C73 5G to nowy król ultra budżetowców z 5G

Realme C73 5G wyposażono w 6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (1604 x 720) z odświeżaniem do 120 Hz i jasnością szczytową 625 nitów. Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 6300 (6 nm, taktowanie do 2,4 GHz). Smartfon dostępny jest w konfiguracji pamięciowej z 4 GB RAM oraz z 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej do wyboru. Urządzenie obsługuje karty microSD, ale wymaga to rezygnacji z jednego slotu SIM.