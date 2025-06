ChatGPT dodał nową funkcję. Nawet dla darmowych użytkowników

OpenAI jest wyjątkowo łaskawe dla wszystkich

OpenAI dodało funkcję pamięci, nawet dla darmowych użytkowników ChatGPT. Oczywiście, twórcy aplikacji postępują w dalszym ciągu w myśl zasady, że pierwszeństwo do testowania nowych funkcji przypada w pierwszej kolejności płacącym subskrybentom. Ale jak widać, z czasem udogodnienia, które się sprawdziły, przechodzą także i do bezpłatnej wersji.

Ulepszenia wprowadzone do bezpłatnej wersji być może nie są identyczne, jak te oferowane w ramach płatnej subskrypcji, ale i tak są zauważalne. Chatbot AI może teraz przywoływać ostatnie rozmowy i odpowiednio dostosowywać odpowiedzi. Możemy także zdecydować, co ChatGPT ma pamiętać i w czym nam pomóc. Ci, którzy nie są tym zainteresowani też mogą wykazać się mocą sprawczą - zwyczajnie wyłaczyć tę funkcję i nie brnąć w nią dalej.

Ulepszenie ChatGPT jak działa w praktyce?

Wyobraźmy sobie sytuację, że powiedzieliśmy AI coś konkretnego, np. że potrzebujemy pomocy w nauce włoskiego lub chcemy pomysłów na przepisy do airfryera. Teraz, jeśli poprosimy o propozycje obiadowe, Chat może nam polecić "pizzę alla Milanese" i zasugerować podanie przepisu po włosku, aby pomóc w ćwiczeniu języka.

W odróżnieniu do wersji płatnej, użytkownicy darmowej wersji otrzymują tzw. wersję okrojoną tej funkcji. Oznacza to, że została zaprojektowana tylko na krótki okres czasu. ChatGPT jest w stanie zapamiętać kilka ostatnich szczegółów, ale nie będzie miało długoterminowej i trwałej pamięci. Czyli zapamięta to na kilka dni, a nie miesięcy.