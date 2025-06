Action ma nowy hit cenowy. Za 35,99 zł warto wypróbować

Klimator za grosze

Klimator to nawilżacz powietrza i dyfuzor w jednym. Co ciekawe, ma wbudowane światło ledowe, które zmienia kolory. Aby działało, wystarczy USB (5 woltów).

Urządzenie ma do wyboru trzy prędkości, zatem z łatwością dostosujemy moc do własnych potrzeb. Jak zapewnia producent, klimatyzer chłodzi pomieszczenie w niezwykle wydajny sposób. A w porównaniu z klimatyzacją jest to naprawdę duża i zauważalna oszczędność. Wystarczy go napełnić wodą i podłączyć do gniazdka USB (laptopa lub ładowarki ściennej).