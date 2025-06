Biedronka szaleje. Ulubione urządzenie Polaków teraz za 179 zł

Polacy lubią urządzenia, które pomagają im w kuchni podczas szykowania posiłków a jeszcze bardziej cenią sobie promocje. Biedronka z okazji 3. urodzin swojego sklepu internetowego przeszła samą siebie - przeceniła słynnego airfyrera, czyli frytkownicę beztłuszczową marki Hoffen. I trzeba przyznać, że jest to nie lada okazja. Jeśli akurat polujemy na tego typu sprzęt, to lepiej nie przegapić tej oferty.

W dniach od 1 do 29 czerwca 2025, frytkownicę zakupimy za jedyne 179 złotych. To naprawdę świetna promocja, mając na uwadze fakt, że regularna cena tego sprzętu to 399 złotych.