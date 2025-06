Google Pixel 10 nadchodzi. Znamy datę premiery i startu sprzedaży

Prezentacja nowości firmy Google, w ramach wydarzenia "Made by Google" , odbędzie się 13 sierpnia 2025 roku . Tego samego dnia ruszy przedsprzedaż modeli Pixel 10 , Pixel 10 Pro , Pixel 10 Pro XL oraz składanego Pixel 10 Pro Fold . Oczekuje się, że podczas tej samej konferencji zaprezentowany zostanie również Pixel Watch 4 , choć ta informacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Pierwsze egzemplarze smartfonów z serii Pixel 10 zaczną trafiać do klientów tydzień później, 20 sierpnia 2025 roku . Oznacza to, że właśnie ten dzień będzie oficjalną datą wejścia urządzeń na rynek.

Co ciekawe, data prezentacji – 13 sierpnia – jest identyczna jak w przypadku ubiegłorocznej premiery serii Pixel 9 . Jednak w tym roku wysyłka urządzeń zamówionych w przedsprzedaży ma rozpocząć się wcześniej .

Warto odnotować, że w ubiegłym tygodniu gigant z Mountain View wysłał zaproszenia do wybranych członków programu Pixel Superfans, dając im możliwość zobaczenia nowych Pixeli przed oficjalną premierą, już 25 czerwca. To wydarzenie mogło sugerować wcześniejszy debiut rynkowy serii Pixel 10, jednak okazuje się, że data głównej prezentacji pozostaje niezmieniona w stosunku do poprzedniego roku.