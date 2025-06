Zwracasz produkt? Sklepy stosują niedozwolony trik

Każdemu z nas zdarza się czasami zwrócić jakiś towar do sklepu. Najczęściej dzieje się to z powodu jego wady czy usterki. Czy w takim wypadku sklep ma prawo zwrócić nam pieniądze w formie karty podarunkowej? UOKiK udzielił na to jasnej odpowiedzi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Karta podarunkowa zamiast pieniędzy?

Sklep ma prawo do zwrotu pieniędzy na kartę podarunkową, ale tylko wtedy, gdy do zwrotu towaru dochodzi bez podania wyraźnej przyczyny. W takim wypadku sprzedawca nawet nie ma obowiązku przyjmowania zakupionej rzeczy, więc jest to tylko gest dobrej woli. Dlatego też oddanie pieniędzy w formie karty podarunkowej na przyszłe zakupy jest dozwolony.

Sklep może – o ile poinformował o tym z góry – oddać mu wartość zakupów w formie swojej karty podarunkowej. informuje UOKiK.

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy do zwrotu dochodzi z powodu wadliwego produktu, czyli reklamacji lub odstępowania od umowy zawartej przez Internet. W takim wypadku sklep ma obowiązek zwrócić pieniądze w takiej samej formie, w jakiej je otrzymał. Jeśli zapłaciliśmy gotówką, to powinniśmy dostać gotówkę. Jeśli kartą, to kasa powinna trafić z powrotem na nasze konto.

Natomiast, co ważne, zwrot na kartę podarunkową jest możliwy, o ile klient sam wyraźnie wyrazi na to zgodę, znając swoje prawo do zwrotu pieniędzy.

Przedsiębiorca musi zwrócić pieniądze dokładnie tą samą metodą, którą je otrzymał (gotówką, przelewem lub zwrotem na kartę płatniczą), a voucher może zaproponować tylko wtedy, gdy klient wyraźnie go wybierze. precyzuje UOKiK.