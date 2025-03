Google Pixel 10 – cała seria na nowych renderach. Bez zaskoczeń

Wyżej pozycjonowany model Google Pixel 10 Pro ma takie same wymiary jak podstawowy – 152,8 x 72 x 8,6 mm. Znów pojawia się dodatkowe 0,1 mm grubości, ale praktycznie trudno będzie to dostrzec. Bez zmian pozostanie również ekran 6.3 cala. Telefony zachowają tak duże podobieństwo, że będzie można do nich stosować takie same etui. Rożnica dotyczyć będzie aparatów – Google Pixel 10 Pro ponownie ma być wyposażony w peryskopowy teleobiektyw.