Marvel. Tak wygląda 5. faza filmowego uniwersum. Szykuje się uczta

Już wiemy, jak będzie wyglądać kolejna, 5. faza filmowego uniwersum Marvela. Dokładne plany zdradził sam Kevin Feige, czyli szef całego projektu przy okazji San Diego Comic-Con. Marvel szykuje dla nas mnóstwo filmów i seriali. Co więcej, wiemy, jak zakończy się 6. faza MCU.

Lista filmów i seriali Marvela

Jeszcze w tym roku zakończy się 4. faza filmowego uniwersum Marvela. Ostatnim filmem, który jest do niej zaliczany, jest Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (Black Panther: Wakanda forever). Do kin trafi on 11 listopada 2022 roku. Oprócz tego obejrzymy też serial She-Hulk: Attorney at Law (17 sierpnia w Disney+).

Jak na razie ta faza MCU nie tak interesująca, jak era Thanosa, ale też po części nie może być. Wydarzenia prowadzące do kolejnego, wielkiego wydarzenia potrzebują czas na rozwój i muszą się zazębić. Teraz już wiemy, do czego to wszystko prowadzi.

Uprzedzam, że w dalszej części tekstu mogą pojawić się małe spojlery. 4. faza filmowego uniwersum Marvela rozpocznie się od filmu Ant-Man & The Wasp: Quantumania. To film, w którym prawdopodobnie dokładniej poznamy Kang the Conqueror, którego wariant pojawił się w serialu Loki. Pełna lista filmów i seriali to:

Ant-Men & The Wasp: Quantumania — 17 lutego 2023

— 17 lutego 2023 Tajna Inwazja — wiosna 2023 (serial)

— wiosna 2023 (serial) Strażnicy Galaktyki vol. 3 — 5 maja 2023

— 5 maja 2023 Loki sezon 2 — lato 2023 (serial)

— lato 2023 (serial) Echo — lato 2023 (serial)

— lato 2023 (serial) The Marvels — 28 lipca 2023

— 28 lipca 2023 Blade — 3 listopada 2023

— 3 listopada 2023 Ironheart — jesień 2023 (serial)

— jesień 2023 (serial) Agatha: Coven of Chaos — zima 2023 (serial)

— zima 2023 (serial) Daredevil: Born Again — wiosna 2024 (serial)

— wiosna 2024 (serial) Capitan America: New World Order — 3 maja 2024

— 3 maja 2024 Thunderbolts — 26 lipca 2024

Fanów przede wszystkim powinien ucieszyć powrót Daredevila. Prawdopodobnie nie będzie to ten sam serial, co na Netflixie, ale ponownie w głównych rolach zobaczymy Charliego Coxa (Matt Murdock) oraz Vinventa D'Onofrio (Kingpin). Serial ma mieć w sumie aż 18 odcinków!

Oprócz tego Kevin Feige zdradził część 6. fazy filmowego uniwersum. Rozpocznie się ona filmem Fantastyczna Czwórka, który zadebiutuje 8 listopada 2024 roku. Natomiast zakończy się wielkim podsumowaniem w postaci dwóch filmów Avengers: The Kang Dynasty (2 maja 2025) oraz Avengers: Secret Wars (7 listopada 2025).

Fani komiksów z pewnością najbardziej czekają na Secret Wars. W oryginale było to wydarzenie, w trakcie którego Beyonder zebrał na jednej planecie bohaterów i złoczyńców, aby przekonać się, co ostatecznie wygra — dobro czy zło. Był to jeden z największych crossoverów w historii Marvela. Na podobny rozmach możemy liczyć w przypadków filmów, a przynajmniej taką mam nadzieję.

Źródło zdjęć: AFM Visuals / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Marvel