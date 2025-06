Najcieńszy Samsung nie złamał się. Nie ma lipy z Galaxy S25 Edge

W teście JerryRigEverything Galaxy S25 Edge (grubość 5,8 mm) nie tylko nie złamał się na pół , ale nawet nie wykazał istotnych oznak odkształcenia . To zasługa tytanowej ramki, która jest wyraźnie mocniejsza niż klasyczne aluminiowe konstrukcje, oraz zastosowania szkła Gorilla Glass Ceramic 2 z przodu i Gorilla Glass Victus 2 z tyłu. Smartfon ma również certyfikat IP68, co oznacza odporność na pył i wodę.

Panel przedni zaczął się rysować dopiero przy użyciu narzędzi o twardości Mohsa na poziomie 6, a głębsze rysy pojawiły się przy poziomie 7 – to standard dla topowych smartfonów. Co ważne, nawet po 30 sekundach działania płomienia zapalniczki ekran nie doznał trwałych uszkodzeń, co jest rzadkością nawet wśród flagowców.