Pograsz w każdą grę na każdym sprzęcie. To prawdziwa rewolucja

Więcej możliwości grania

Microsoft wprowadził zapowiadaną od dawna opcję związaną z graniem zdalnym. Do tej pory mogliśmy strumieniować gry oferowane przez Xbox w chmurze, ale jedynie te dostępne w ramach Xbox Game Pass. Korzystaliśmy wtedy z serwerów Microsoftu. Teraz Xbox dodał ważną funkcję, która pozwala nam grać w streamingu w dowolny tytuł dostępny na konsolach Xbox Series X/S, jak również tych z Xbox One, Xbox 360 i pierwszego Xboxa. Jedyny warunek to zakupienie i zainstalowanie danej gry, ale wtedy cała nasza biblioteka otwiera się na urządzenia takie, jak smartfony, tablety, Smart TV czy laptopy, a także przystawki TV (jak np. Amazon Fire TV) i headsety VR Meta Quest.