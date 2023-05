Tajemnicza gra za darmo w Epic Games Store. Wyjaśniam

Epic Games Store w ostatnim czasie będzie o wiele bardziej enigmatyczny niż dotychczas. Nowe darmówki skrywają się za hasłem "tajemnicza gra".

Epic Games Store, jak co czwartek, rozdaje za darmo gry wideo. Klienci sklepu w tym tygodniu mogą pobrać zaledwie jedną darmową produkcję. Warto zaznaczyć, że zwykle zawczasu wiadomo, co Epic Games Store udostępni następnym razem, lecz w tym przypadku produkcja do samego końca kryła się za hasłem "tajemnicza gra".

Death Stranding za darmo w Epic Games Store

Już dzisiaj od godziny 17:00 na platformie jest do odebrania bardzo mocna produkcja Hideo Kojimy. Mowa tu oczywiście o Death Stranding, czyli grze, która często z przekąsem nazywana jest "symulatorem kuriera". W grze wcielamy się w Sama Bridgesa, granego przez Normana Reedus i musimy przemierzać świat zniszczony przez fenomen zwany Death Stranding.

Warto wspomnieć, że gra już pojawiła się wcześniej za darmo na platformie Epic Games Store. Ostatnim razem była bezpłatnie dostępna podczas świątecznej akcji platformy w grudniu 2022 roku. Wtedy jednak na jej odebranie mieliśmy zaledwie 24 godziny, a serwery odmawiały posłuszeństwa. Tym razem na odebranie gry mamy czas do następnego czwartku do godziny 17:00. Później zostanie ona zastąpiona przez kolejną "tajemniczą grę".

