Wydawca GTA 6 zdradza, kiedy gra może zadebiutować

Take-Two Interactive zdradza, kiedy może zadebiutować GTA 6. Niestety, trochę jeszcze poczekamy.

Take-Two Interactive, firma matka między innymi Rockstar Games, opublikowała najnowsze prognozy na temat planowanych zysków w kolejnych latach. Z tak prostych informacji możemy dużo wywnioskować, np. planowaną datę premiery GTA 6.

Kiedy premiera GTA 6?

Take-Two Interactive przewiduje, że w roku fiskalnym 2025, który zacznie się kalendarzowo w kwietniu 2024 i potrwa do marca 2025 roku, firma zanotuje przychód na poziomie aż 8 mld dolarów, co ma być jej rekordem. To o prawie 2,5 mld dolarów więcej, niż w roku fiskalnym 2024. Podobne zyski firma przewiduje w 2026.

Wierzymy, że wkroczymy w kolejną fazę wzrostu w roku podatkowym 2025, ponieważ planujemy dostarczyć kilka przełomowych tytułów, które, jak przewidujemy, wyznaczą nowe standardy jakości i sukcesu oraz umożliwią nam osiągnięcie przychodu ponad 8 miliardów USD.

- czytamy w raporcie firmy.

Chociaż Take-Two Interactive ma w swoim portfolio wiele gier, między innymi 2K Games czy Private Division, to jednak tylko jeden tytuł może aż tak znacząco poprawić wyniki finansowe firmy. Chodzi oczywiście o długo wyczekiwane GTA 6. Dlatego też na podstawie opublikowanych prognoz możemy podejrzewać, że gra zadebiutuje właśnie między kwietniem 2024 a marcem 2025 roku.

Dodatkowo Take-Two Interactive planuje do końca roku fiskalnego 2026 wydać 17 dużych gier AAA, 18 produkcji mobilnych, w tym GTA The Trilogy, a także 6 remasterów lub remake'ów.

