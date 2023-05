Film Five Nights At Freddy's z pierwszym trailerem

Kultowa seria gier Five Nights At Freddy's doczeka się filmowej adaptacji. Twórcy opublikowali pierwszy trailer.

Five Nights At Freddy's to już kultowa produkcja z kategorii horroru. Stworzona przez Scotta Cawthona seria opowiada historię nocnego stróża, który zostaje zatrudniony w restauracji Freddy Fazbear’s Pizza. Jego celem jest przetrwanie pięć tytułowych nocy (plus ewentualnie bonusowe). Rzecz w tym, że na jego życie czyhają mordercze maskotki.

Trailer filmu Five Nights At Freddy's

Gra zyskała miano tak kultowej, że studio Universal postanowiło nakręcić na jego bazie film. Ten został zapowiedziany już w 2015 roku, ale dopiero teraz doczekaliśmy się pierwszego trailera, który całkiem nieźle zdaje się oddawać klimat FNaF-a.

Film opowiada o ochroniarzu, który rozpoczyna pracę w Freddy Fazbear's Pizza. Spędzając pierwszą noc w pracy, zdaje on sobie sprawę, że nocna zmiana u Freddy'ego nie będzie łatwa do przetrwania.

- czytamy w opisie filmu.

Film zadebiutuje w kinach i serwisie streamingowym Peacock już 27 października. W rolach głównych zobaczymy między innymi: Josha Hutchersona (Igrzyska Śmierci) jako Mike'a Schmidta, Matthew Lillarda (Krzyk, Scooby-Doo) oraz Mary Stuart Masterson (Na zachód stąd, Trzy siostry).

Źródło zdjęć: Studio Universal

Źródło tekstu: Kotaku