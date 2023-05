Lords of the Fallen z datą premiery. Siekaj potwory w rytm Iron Maiden

Twórcy gry Lords of the Fallen właśnie udostępnili najnowszy zwiastun, który wprowadzi graczy w uniwersum. Nagranie zdradza również datę premiery tytułu.

Najnowsze Lords of the Fallen będzie duchowym spadkobiercą oryginalnej gry z 2014 roku. Oznacza to, że gra będzie RPG akcji w klimatach mrocznego fantasy. Na swojej drodze spotkamy wielu różnorodnych przeciwników, a nawet Ci podstawowi będą twardym orzechem do zgryzienia.

Lords of the Fallen ze zwiastunem i datą premiery

W grze przyjdzie nam się wcielić w Mrocznego Krzyżowca, który jest ostatnią deską ratunku dla świata przed demonicznym bogiem Adyrem. Udostępniony zwiastun odkrywa przed nami część fabuły i systemu walki, a to wszystko w rytmie piosenki Fear of the Dark zespołu Iron Maiden.

Gra ukaże się na rynku w piątek 13 października 2023 roku. Przy okazji twórcy zdradzili zawartość trzech edycjio gry Lords of the Fallen. Do zgarnięcia będzie m. in. 25-centymetrowa figurka Mrocznego Krzyżowca.

ZAWARTOŚĆ EDYCJI STANDARDOWEJ:

Gra - czeka na ciebie rozległy świat zupełnie nowej mrocznej gry fantasy z pogranicza gatunków akcji i RPG.

Zestaw przedsprzedażowy - zamów przed premierą, aby otrzymać dodatkowo ekskluzywne brązowe, srebrne i złote odcienie dla zbroi oraz 5 przedmiotów HP, 5 przedmiotów MP i 3 przedmioty XP.

ZAWARTOŚĆ EDYCJI DELUXE:

Gra - czeka na ciebie rozległy świat zupełnie nowej mrocznej gry fantasy z pogranicza gatunków akcji i RPG.

Mroczny krzyżowiec (klasa startowa)* - wyrusz w epicką podróż w pełnym rynsztunku jednego ze słynnych mrocznych krzyżowców, znanych z pobożności i wściekłości.

Zbroja i zestaw broni mrocznego krzyżowca* - wyposaż się w ikoniczny pancerz i uzbrojenie mrocznego krzyżowca, w tym niszczycielski długi miecz Isaaca, bomby świętego światła i amulet paladyna

100-stronicowy cyfrowy artbook - obejrzyj 100 stron z przepięknymi i upiornymi ekskluzywnymi grafikami przedstawiającymi różne części świata Lords of the Fallen.

Cyfrowa ścieżka dźwiękowa - zatrać się w niepokojących melodiach z Mournstead dzięki oficjalnej ścieżce dźwiękowej skomponowanej przez uznanych twórców: Crisa Velasco i Knuta Avenstroupa Haugena.

Przeglądarka trójwymiarowych modeli - obejrzyj szczegółowy model każdej postaci z gry w wysokiej rozdzielczości.

Zestaw przedsprzedażowy - zamów przed premierą, aby otrzymać dodatkowo ekskluzywne brązowe, srebrne i złote odcienie dla zbroi oraz 5 przedmiotów HP, 5 przedmiotów MP i 3 przedmioty XP.'

ZAWARTOŚĆ EDYCJI KOLEKCJONERSKIEJ:

Gra - czeka na ciebie rozległy świat zupełnie nowej mrocznej gry fantasy z pogranicza gatunków akcji i RPG.

Steelbook – metalowe pudełko na grę z ekskluzywną grafiką.

25-centymetrowa figurka mrocznego krzyżowca - podziwiaj szczegółową 25-centymetrową figurkę słynnego wojownika w jego pełnej chwale.

Metalowa gablotka - zaprezentuj swojego mrocznego krzyżowca w tej efektownej metalowej gablotce, wyposażonej w nastrojowe oświetlenie LED i zdalne sterowanie.

100-stronicowy fizyczny artbook w twardej oprawie - obejrzyj 100 stron z przepięknymi i upiornymi ekskluzywnymi grafikami przedstawiającymi różne części świata Lords of the Fallen.

Dwustronny plakat z grafiką ze świata gry

Zestaw pocztówek z grafikami ze świata gry

Mroczny krzyżowiec (klasa startowa)* - wyrusz w epicką podróż w pełnym rynsztunku jednego ze słynnych mrocznych krzyżowców, znanych z pobożności i wściekłości.

Zbroja i zestaw broni mrocznego krzyżowca* - wyposaż się w ikoniczny pancerz i uzbrojenie mrocznego krzyżowca, w tym niszczycielski długi miecz Isaaca, bomby świętego światła i amulet paladyna

Cyfrowa ścieżka dźwiękowa - zatrać się w niepokojących melodiach z Mournstead dzięki oficjalnej ścieżce dźwiękowej skomponowanej przez uznanych twórców: Crisa Velasco i Knuta Avenstroupa Haugena.

Przeglądarka trójwymiarowych modeli - obejrzyj szczegółowy model każdej postaci z gry w wysokiej rozdzielczości.

Zestaw przedsprzedażowy - zamów przed premierą, aby otrzymać dodatkowo ekskluzywne brązowe, srebrne i złote odcienie dla zbroi oraz 5 przedmiotów HP, 5 przedmiotów MP i 3 przedmioty XP.

Cena:

Edycja Standardowa: 319,99 PLN / 69.99 EUR (PS5, XSX)

Edycja Deluxe: 279,99 PLN / 69.99 EUR (PC), 359,99 PLN / 79.99 EUR (PS5, XSX)

Edycja Kolekcjonerska: 999,99 PLN / 229.99 EUR (PS5, XSX)

