Kolejny hit z PlayStation trafi na PC. Trailer zachwyca

Ghost of Tsushima Director's Cut trafi na PC. Dotychczasowy exclusive z PlayStation doczeka się licznych usprawnień.

Ghost of Tsushima był jednym z ostatnich głośnych tytułów ekskluzywnych wydanych na PlayStation 4. Hit o samurajach zachwycił graczy swoim malowniczym otwartym światem, przepiękną oprawą graficzną i niesamowitym klimatem, który wylewał się z każdego piksela ekranu. Czy słusznie? O tym niebawem przekonają się posiadacze pecetów, ponieważ gra w wersji Director's Cut już niebawem trafi na komputery osobiste.

Pecetowy port Ghost of Tshushima Director's Cut przygotowuje firma Nixxes we współpracy ze studiem Sucker Punch, czyli oryginalnymi twórcami tytułu. Tradycyjnie już na pecetowców czeka szereg usprawnień, dzięki którym gra ma wykorzystać dodatkowy zastrzyk wydajności. Twórcy obiecują m.in. odblokowany framerate, szereg ustawień graficznych oraz sterowanie dostosowane do grania na klawiaturze i myszce.

Z bardziej interesujących nowości warto wspomnieć o pełnej optymalizacji pod kątem ekranów ultrapanoramicznych - i to nie tylko klasycznych 21:9 oraz 32:9, ale nawet 48:9. W przypadku gry z tyloma spektakularnymi pejzażami jest to doskonała wiadomość. Nie zabraknie również dla wsparcia najnowszych technologii graficznych, w tym NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 oraz Intel XeSS.

Premierę gry zaplanowano na 16 maja 2024. Tytuł dostępny będzie na platformach Steam i Epic Games Store, a jego cena to 259 zł.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony