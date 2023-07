Remnant II w GeForce NOW. Łącznie 8 nowych gier

Nvidia ogłosiła, jakie gry w najbliższym czasie dołączą do usługi GeForce NOW. Już teraz można zagrać w produkcję, która jest silnym pretendentem do zostania tytułem kooperacyjnym roku.

GeForce NOW to popularna usługa strumieniowania gier. Dzięki miesięcznej subskrypcji jej użytkownicy mogą grać w najnowsze tytuły w wysokiej rozdzielczości bez martwienia się o parametry swojego sprzętu. Do i tak pokaźnej już biblioteki gier dołączy w najbliższym czasie 8 gier.

Remnant II w GeForce NOW

Wśród nowych gier na platformie GeForce NOW nie mogło zabraknąć kooperacyjnej perełki. Remnant II to gra akcji z elementami RPG od studia Gunfire Games, będąca kontynuacją Remnant: From the Ashes sprzed czterech lat. Gra zadebiutowała dwa dni temu i jest już dostępna do strumieniowania na kompatybilne urządzenia za pośrednictwem usługi GeForce NOW. W trakcie rozgrywki gracze stawią czoła śmiertelnie niebezpiecznym stworzeniom i przypominającymi bogów bossami, odkryją nowe światy, a także odblokują różnorodne archetypy postaci, aby wybrać taki, który najlepiej pasuje do ich stylu gry.

Poniżej pełna lista 8 nowych gier, które dołączą do chmury w tym tygodniu:

Remnant II (od 25 lipca w Steam)

Let’s School (od 27 lipca w Steam)

Grand Emprise: Time Travel Survival (od 27 lipca w Steam)

MotoGP 23 (Steam)

Octopath Traveler (Epic Games Store)

Pro Cycling Manager 2023 (Steam)

Riders Republic (Steam)

Starship Troopers: Extermination (Steam)

Zobacz: PlayStation Plus na sierpień. Poznaliśmy listę gier

Zobacz: Blasphhemous 2. Mroczna platformówka dostępna już w przedsprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne