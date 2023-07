PlayStation Plus na sierpień. Poznaliśmy listę gier

Sony Interactive Entertainment przedstawia swoją ofertę PlayStation Plus na nadchodzący miesiąc. Za darmo będzie można pobrać trzy gry, wśród których pojawi się jedna z największych na rynku gier o golfie.

Sierpień zbliża się wielkimi krokami, więc czas najwyższy, by Sony Interactive Entertainment przedstawiło swoją ofertę dla posiadaczy subskrypcji Plus. Standardowo gracze do pobrania będą mieli trzy gry, które będą mogli odebrać przez cały najbliższy miesiąc (od 1 sierpnia do 4 września 2023 roku).

PGA Tour 2K23

W PGA Tour 2K23 gracze wcielą się w gwiazdy światowego golfa, takie jak Tiger Woods czy Rickie Fowler i zmierzą się z innymi profesjonalistami na najbardziej prestiżowych polach golfowych. Gra wprowadza wiele nowości, takich jak nowe umiejętności i archetypy, a także licencjonowane stroje i akcesoria.

Dreams

To wyjątkowa gra twórców Little Big Planet. W Dreams gracze otrzymują do swojej dyspozycji specjalny edytor, dzięki któremu urzeczywistnią swoje wymarzone projekty – od interaktywnych przygód i platformówek, po strzelanki, gry logiczne i nie tylko.

Death’s Door

Death’s Door to ponura, a jednocześnie zabawna opowieść, w której gracze stworzą swoją postać, aby stawić czoła zagrożeniom. W tej izometrycznej przygodówce akcji skorzystają z broni białej, strzał oraz magii, dzięki którym spróbują pokonać fantastyczną gamę bestii i półbogów.

Warto przypomnieć, że to ostatnia szansa, by dodać do swojej biblioteki gry z lipcowej oferty PlayStation Plus. Do poniedziałku 31 lipca można dostać Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered i Endling – Extinction is Forever.

