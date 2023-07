Blasphhemous 2. Mroczna platformówka dostępna już w przedsprzedaży

The Game Kitchen i Team17 Digital ogłaszają, że przedsprzedaż Blasphemous 2 już ruszyła na platformy: Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Oficjalna premiera już za niespełna miesiąc.

Jeżeli lubujesz się w klimatach bardzo mrocznego fantasy, to już wkrótce na rynku pojawi się gra, która zdecydowanie trafi w twoje gusta. Właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż produkcji Blasphemous 2. Za jej produkcje odpowiada studio The Game Kitchen. Z kolei wydawcą jest Team 17. Gra dostępna będzie na wszystkie najpopularniejsze platformy, w tym Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Blasphemous 2 w przedsprzedaży

Blasphemous 2 jest rozwinięciem historii z dodatku do pierwszej części. Ponownie wcielimy się w Pokutnika, który trwa w nieprzerwanym cyklu życia, śmierci i zmartwychwstania. Z gry bije mocny klimat, przywodzący na myśl serię Dark Souls, lecz w dwuwymiarowym, pikselowym wydaniu.

W grze dostępne są trzy bronie do zdobycia i opanowania, lecz to nie wszystko. Gracz w dużej mierze będzie polegał na zestawie umiejętności do wyboru i ich ulepszaniu, co pomoże mu w misji powstrzymania narodzin nowego Dziecka Cudu. Na drodze Pokutnika stanie wielu przeciwników i potworów, których trzeba będzie osądzić. Nie zabraknie sekwencji wspinaczkowych i zręcznościowych.

Oficjalna premiera gry odbędzie się 24 sierpnia. Blasphemous 2 dostępny jest już w przedsprzedaży. Na platformie Steam kosztuje aktualnie 125 złotych.

Zobacz: Duże zwolnienia w CD Projekt RED. Pracę straci wielu pracowników

Zobacz: Netflix przyszykował nowość dla użytkowników. Poznaj Mój Netflix

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne