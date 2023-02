Diablo 4. Blizzard zdradził daty otwartych beta testów

Wszystko na niebie i ziemi wskazuje, że w tym roku w końcu zadebiutuje Diablo 4. Wiemy też, kiedy odbędą się otwarte beta testy gry, w trakcie których każdy będzie mógł sprawdzić nową produkcję.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w czerwcu tego roku zadebiutuje Diablo 4. Jednak zanim to nastąpi, Blizzard Entertainment zorganizuje otwarte beta testy, aby wyłapać ewentualne błędy i sprawdzić, czy gra rzeczywiście jest gotowa na premierę. Właśnie poznaliśmy ich datę.

Diablo 4 otwarte beta testy

Blizzard ujawnił, kiedy dokładnie odbędą się beta testy Diablo 4. Zostały one podzielone na dwie tury, ale tylko jedna będzie rzeczywiście otwarta dla wszystkich. Najpierw, w dniach 17-19 marca, grę przetestują wszystkie osoby, które zdecydowało się na złożenie zamówienia przedpremierowego. Co ważne, w tych dniach produkcję sprawdzimy na wszystkich platformach, czyli PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

Na szczęście na tym nie koniec. Drugie beta testy, tym razem już w pełni otwarte dla wszystkich, zostaną zorganizowane w dniach 24-26 marca. W tym wypadku wystarczy mieć konto Battle.net, aby móc do nich przystąpić.

Wiadomo, że w trakcie beta testów poznamy wydarzenia z prologu oraz całego pierwszego aktu. Maksymalnie da się wbić 25. poziom doświadczenia. Pozostałe kwestie są na razie owiane tajemnicą, ale deweloperzy obiecali, że w najbliższych tygodniach zdradzą więcej szczegółów. Poza tym warto pamiętać, że już 28 lutego odbędzie się transmisja na żywo, w trakcie której na pewno zobaczymy nowe materiały z Diablo 4.

Źródło zdjęć: Activision Blizzard