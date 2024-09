CD Projekt RED pozwany w Stanach. O co poszło?

CD Projekt RED musi zmierzyć się z pozwem sądowym, złożonym przez użytkowników platformy GOG w Stanach Zjednoczonych.

CD Projekt RED poinformował, że w Stanach Zjednoczonych użytkownicy platformy cyfrowej dystrybucji gier GOG.com złożyli cywilny pozew zbiorowy przeciwko firmie. Na razie weryfikowana jest jego zasadność.

Pozew przeciwko CD Projekt RED

Pozew został złożony przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Wschodniego Dystryktu Nowy Jork. Jeden z użytkowników (a potencjalnie także kolejni) domaga się ustalenia na drodze sądowej, czy stosowane przez GOG.com rozwiązania techniczne są zgodne z United States Video Privacy Protection Act. Jeśli nie, to domaga się wypłaty odszkodowania.

Na obecnym etapie spółka weryfikuje zasadność roszczeń w ramach powyższego pozwu. Liczba potencjalnych powodów, która będzie uczestniczyć w sprawie (Class Members), a tym samym łączna wartość roszczeń nie jest jeszcze znana.

- napisała polska spółka w komunikacie.

Sprawa wydaje się grubymi nićmi szyta. Natomiast nie jest to pierwszy pozew, z którym musi mierzyć się polska firma. Jeden został złożony po premierze Cyberpunk 2077. W nim inwestorzy oskarżali firmę o ukrywanie słabego stanu produkcji, co naraziło ich na straty. Ostatecznie sąd zdecydował o karze w wysokości 1,85 mln dolarów, co było sumą nieporównywalnie niższą od przewidywanej.

