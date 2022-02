Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 280 zł!

Google Play zawiera miliony aplikacji, zarówno płatnych, jak i darmowych. Te pierwsze są czasem dostępne w promocji za 0 zł, czyli można je pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Dzięki temu można je sprawdzić i potem, ewentualnie, zostawić. Zobaczcie, co tym razem znaleźliśmy.

Trivia Master - Quiz Games

Normalna cena aplikacji to 20,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.02.2022)

Trivia Master to kra, dzięki której sprawdzimy swoją wiedzę na różne tematy. Pomoże w tym ponad 20 tysięcy pytań z wiedzy ogólnej, podzielonych na 60 kategorii. Każda kategoria zawiera inną liczbę poziomów, a każdy poziom to 10 unikalnych pytań. Aby wyczyścić poziom, trzeba poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Tracker Detect Pro for AirTag

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 16.02.2022)

Firma Apple ma w swojej ofercie urządzenie o nazwie AirTag, które można przyczepić na przykład do kluczy, dzięki czemu zawsze będziemy wiedzieć, gdzie one są. Niektórzy mogą ten sprzęt wykorzystać do śledzenia innych. Aplikacja Tracker Detect Pro for AirTag to narzędzie, które ma pomóc użytkownikom smartfonów z Androidem dowiedzieć się, czy wokół nich są jakieś AirTagi, a nawet uruchomić odtwarzanie dźwięku na nich.

Body Fit Rae 3D

Normalna cena aplikacji to 30,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 17.02.2022)

Zrzucanie zbędnych kilogramów nie należy do najłatwiejszych procesów. Gdy nie wychodzi nam to w życiu realnym, możemy spróbować swoich sił w grze Body Fit Rae 3D. Naszym zadaniem jest tu przebyć drogę pełną kulinarnych pułapek, by na jej końcu cieszyć się z upragnionej, zgrabnej sylwetki.

GFX Tool Pro | Crosshair

Normalna cena aplikacji to 72,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 18.02.2022)

GFX Tool PRO with Crooshair for PU&FF to narzędzie, którego zadaniem jest ręczna optymalizacja gier tak, żeby dobrze wyglądały i płynnie działały. Dostosować tu można między innymi rozdzielczość, cienie i wygładzanie, a także jakość renderowania czy tekstur. Być może kogoś ta aplikacja zainteresuje, gdy jest za darmo.

Teach Your Monster to Read: Phonics & Reading Game

Normalna cena aplikacji to 24,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 20.02.2022)

Nasza kolejna propozycja to gra edukacyjna, której celem jest nauczenie dzieci czytania. Co prawda nie dotyczy to języka polskiego, ale być może się komuś przyda to narzędzie. Na przykład do nauki języka angielskiego.

FitOlympia Pro - Gym Workout

Normalna cena aplikacji to 53,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (tylko do 15.02.2022)

W tym zestawieniu proponowaliśmy już aplikację, która pozwoli zadbać o swoją wirtualną sylwetkę, natomiast teraz przyszedł czas na narzędzie, które pozwoli ulepszyć naszą rzeczywistą kondycję. FitOlympia Pro - Gym Workout to łatwy w użyciu planer ćwiczeń na siłowni, z wieloma treningami dla każdej części ciała. Aplikację jeszcze tylko dziś (15 lutego) można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo.

Zombie Fighter : FPS zombie Shooter 3D

Normalna cena aplikacji to 29,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 21.02.2022)

Zombie Fighter to nowa strzelanka, w której zadaniem gracza jest przetrwać w świecie pełnym krwiożerczych zombie. Akcja gry dzieje się w niedalekiej przyszłości w mieście Brownsville, w którym stało się coś strasznego.

Korean Word Beginner Quiz Pro

Normalna cena aplikacji to 2,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 19.02.2022)

O tym, że warto się uczyć języków obcych, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Z aplikacją Korean Worlds można poznać koreańskie słownictwo na poziomie odpowiednim dla początkujących.

MR Racer : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER

Normalna cena aplikacji to 24,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 19.02.2022)

Na koniec jeszcze jedna gra, tym razem wyścigowa. W MR Racer możemy się zmierzyć ze znajomymi lub rzucać wyzwania przypadkowym graczom z całego świata. Nie wszystko jest tu idealnie dopracowane, ale być może się komuś ta gra spodoba.

