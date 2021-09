Idziesz na grzyby? Musisz to mieć! Najlepsze aplikacje z Google Play i App Store

Czas na grzyby! Sezon na grzybobranie już się rozkręcił, więc proponuję kilka aplikacji ze sklepów Google Play i App Store, przygotowanych specjalnie dla grzybiarzy. Znajdziesz tu coś dla siebie bez względu na to, czy hołdujesz tradycyjnym metodom poznawania grzybów, czy lubisz sprawdzać sztuczną inteligencję w akcji.

Atlas Grzybów

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play aplikację i paczkę zdjęć do oglądania offline

Atlas grzybów, wydawany przez prowadzącego portal NaGrzyby.pl, to największe kompendium wiedzy o grzybach w polskiej części Google Play. Można tu znaleźć opisy i zdjęcia 400 gatunków grzybów, występujących w naszym kraju. Wśród nich jest 177 gatunków grzybów jadalnych.

Ponadto można sprawdzić status ochrony grzybów, by nie naruszyć bezpieczeństwa gatunku zagrożonego. Dzięki opisom można też dowiedzieć się więcej o zwyczajach konkretnych gatunków. To z pewnością pomoże w skuteczniejszym zbieraniu ich owocników w naturalnym środowisku.

Aplikacja może pracować offline, jeśli pobierzesz paczkę zdjęć na swój telefon.

ShroomID

Cena: 0 zł, zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play i App Store

Identyfikacja grzybów to trudne zadanie. Stawka jest bardzo wysoka – wiele gatunków występujących w Polsce może nam poważnie zaszkodzić, a nawet zabić. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, możesz zaprząc do pracy sztuczną inteligencję w aplikacji ShroomID. Wystarczy dobrze zrobione zdjęcie, by znacznie zawęzić poszukiwania.

ShroomID nie jest aplikacją idealną i na każdym kroku zobaczymy ostrzeżenia, by nie ufać jej w stu procentach. Niemniej model SI dobrze sobie poradził z kilkoma moimi zdjęciami. Przy każdej operacji podane jest prawdopodobieństwo, z jakim gatunkiem mam do czynienia.

Podoba mi się w tej aplikacji ilość informacji dodatkowych. Jest tu wizualizacja występowania gatunku na mapie oraz czas, gdy pojawiają się owocniki, są też linki do opisów w sieci. Na mapie można zobaczyć zdjęcia zrobione przez innych użytkowników. Aplikacja może działać bez logowania. Za dodatkową opłatą można zyskać nielimitowane identyfikacje grzybów w ciągu doby, dostęp do pełnej bazy danych i identyfikacji offline.

Mushroomology

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Mushroomology to aplikacja pomagająca w identyfikacji grzybów, która jest znacznie prostsza i bardziej przyjazna od klasycznego atlasu. Można tu oznaczać gatunki grzybów na podstawie charakterystycznych cech ich owocników, zobaczyć zdjęcia i dowiedzieć się więcej o interesujących gatunkach.

Ponadto można zebrać statystyki ze swoich grzybobrań. Dane te są przechowywane offline.

Shroomify

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Shroomify to kolejny atlas grzybów w przeglądzie. Wybrałam go, gdyż jest intuicyjny, a także, by umieścić tu aplikację dla grzybiarzy działających za granicą. Znajduje się tu około 400 gatunków grzybów i ponad tysiąc zdjęć z całej Europy i USA. Co ciekawe, po otwarciu aplikacji i pobraniu lokalizacji przywita Cię przegląd grzybów rosnących w okolicy w danym miesiącu.

Aplikacja pozwala identyfikować gatunki grzybów według klucza, złożonego z charakterystycznych cech owocników. Nie trzeba więc przewijać długiej listy, można od razu podać kształt kapelusza, obłocznię (blaszki, rurki), trzon i tak dalej. Wśród informacji o różnych gatunkach grzybów znajdą się też wykresy popularności na przestrzeni roku. Dodatkowo w Europie grzyby są oznaczone numerem – to numer strony, na której znajduje się opis w świetnym atlasie Rogera Philipsa. Jeśli interesujesz się roślinami jadalnymi i tak zwaną „dziką kuchnią”, jego książki to pozycja obowiązkowa.

Grzyby.pl

Cena: 0 zł, zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Grzyby.pl to aplikacja dla grzybiarzy, ułatwiająca dostęp do zasobów świetnego forum. Jest tu oczywiście miniprzewodnik i atlas grzybów, przygotowany przez autora kilku książkowych atlasów, Marka Snowarskiego. Atlas jest niewielki, ale zawiera najważniejsze informacje o najczęściej zbieranych przez polskich grzybiarzy gatunkach.

Najciekawszą częścią są moim zdaniem kalendarze i raporty. Dzięki temu można zyskać mnóstwo informacji o tym, czy owocniki danego gatunku są już uformowane i gdzie można je zbierać. Informacje te są dostępne dla zalogowanych użytkowników forum i podzielone na województwa.

Gdzie zaparkowałem

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Na zakończenie proponuję aplikację, dzięki której nie zgubisz się w nowym miejscu. Podstawowa funkcja Gdzie zaparkowałem to oczywiście oznaczanie miejsca, gdzie zostawiony został samochód. Miejsce można zobaczyć na mapie satelitarnej, terenowej lub hybrydowej, można też skorzystać z kompasu i iść „na azymut”.

Grzybiarze mogą skorzystać z aplikacji także na inne sposoby – w końcu można tu zapisywać współrzędne różnych punktów, w tym także dobrych miejsc na grzybobranie.

Źródło zdjęć: Kristina Paukshtite (Pexels), Google Play

Źródło tekstu: wł.