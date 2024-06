VeloBank z nowością, która przyspiesza bankowość internetową

VeloBank wprowadza innowacyjne rozwiązanie w zakresie bankowości cyfrowej, umożliwiając łatwe i szybkie zakładanie kont oraz wnioskowanie o kredyty gotówkowe i ubezpieczenia. Nowa usługa, wykorzystująca usługę dostępu do informacji o rachunkach (AIS, Account Information Service), pozwala na potwierdzenie danych osobowych klienta poprzez logowanie się do jego obecnego banku. Jak zapewnia VeloBank, proces ten jest nie tylko wygodny, ale i bezpieczny, umożliwiając uruchomienie nowego konta online w ciągu kilku minut.

Proces zakładania konta jest całkowicie zdalny. Po pozytywnej weryfikacji danych, klient może szybko dokończyć wniosek i podpisać umowę, wykorzystując kod przesłany przez bank SMS-em. Nowo otwarte konto jest aktywne niemal natychmiast, a wszystkie niezbędne informacje, takie jak login, hasło i dokumenty, są dostarczane zdalnie.

Weryfikacja danych niezbędnych do otworzenia nowego konta jest możliwa dzięki usłudze AIS – Account Information Service, czyli dostępie do informacji o rachunku. Klient wpisuje we wniosku swoje personalia i wybiera bank, do którego chce się zalogować, co pozwoli nam potwierdzić podawane przez niego dane. Po akceptacji regulaminu i wyrażeniu odpowiednich zgód, przenosimy go na stronę logowania wybranego banku. W kolejnych krokach loguje się i wybiera rachunki, o których informacje chce udostępnić właśnie w ramach usługi AIS. My sprawdzamy zgodność danych i czy na wskazany rachunek wpływa wynagrodzenie. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, klient może dokończyć zawieranie umowy.