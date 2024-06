VeloBank: dostaniesz nawet 1000 zł bonusu. Oto co trzeba zrobić

VeloBank ma nową promocję. Można dzięki niej zgarnąć nawet 1000 zł jako bonus. Akcja rusza z okazji Dzień Przedsiębiorcy i skierowana do użytkowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Dziś jest Dzień Przedsiębiorcy i z tej okazji VeloBank ogłosił nową odsłonę promocji dla użytkowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Otwarcie konta firmowego oraz skorzystanie z innych ofert dla biznesu może przynieść do 1 tys. zł bonusu. Do tego partner banku, dostawca sprzętu elektronicznego bolttech Poland ma w zanadrzu ofertę dla klientów VeloBanku prowadzących firmę.

Jak zdobyć 1000 zł w VeloBanku?

VeloBank przyzna bonus w wysokości do 1000 zł tym, którzy założą konto VeloKonto Firma, a dodatkowo spełnią kilka dodatkowych warunków. Za samo otwarcie konta bank daje 120 zł. Z kolei 400 zł można zdobyć za podpisanie umowy o kredyt na rachunku na min. 100 tys. zł, a 120 zł za podpisanie umowy o terminal. Wykonując sześć transakcji bezgotówkowych na min. 1000 zł, można za każdym razem otrzymać po 35 zł, a za utrzymanie średniego salda powyżej 20 tys. zł przyznawanych jest 6 bonusów po 10 zł. Bank przyzna także 90 zł za najem urządzeń elektronicznych od firmy bolttech.

Ramowym warunkiem skorzystania z tych okazji jest konieczność utrzymywania średniego salda na poziomie minimum 3000 zł i wykonanie przynajmniej jednego przelewu w miesiącu do ZUS i US z rachunku VeloKonta Firma. Promocja obowiązuje do końca 2024 roku.

Wynajem smartfonów dla przedsiębiorców

Dodatkową propozycją VeloBanku dla firm jest usługa firmy bolttech Poland, która oferuje najem smartfonów, laptopów, tabletów i smartwatchy takich marek jak Apple, Samsung, Motorola czy Lenovo. Klienci VeloBanku mogą liczyć na bonusy w postaci preferencyjnych warunków cenowych.

Ideą tej oferty jest to, by nie kupować sprzętu niezbędnego do pracy. Nie ma opłaty wstępnej, a bank daje możliwość wyboru umowy na 24 miesiące lub 36 miesięcy. Przez cały okres trwania umowy oferowana jest darmowa naprawa gwarancyjna.

Jakie są ceny? Apple Phone 15 128 GB dostępny jest za 93 zł netto za miesiąc przy umowie na 24 miesiące, a Motorola ThinkPhone 256 GB – za 121 zł netto za miesiąc. Z kolei MacBook Pro 16 M3 PRO oznacza wydatek 354 zł netto za miesiąc. Urządzenia można później wykupić za odpowiednio niższą kwotę lub wymienić na nowszy model, już po 12 miesiącach umowy.

