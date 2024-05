VeloBank rozdaje pieniądze. Zobacz, jak odebrać 600 zł

VeloBank wystartował z nową promocją, dzięki której można łącznie otrzymać nawet 600 zł. Brzmi atrakcyjnie, ale jak zawsze w takich akcjach, trzeba spełnić określone warunki. Oto co należy zrobić.

Klienci, którzy wybiorą VeloKonto z VeloSkarbonką i wyrażą zgody marketingowe, mogą odebrać 60 zł Nagrody na start i do 540 zł Zwrotu (moneyback) za płatności bezgotówkowe. Promocja trwa do końca lipca.

VeloBank: łącznie odbierzesz nawet 600 zł

W VeloBanku najnowsza edycja oferty z moneyback przynosi klientom podwójne korzyści. Pierwszą z nich jest bonus za otwarcie VeloKonta i VeloSkarbonki, drugą zaś zasilenie rachunku dodatkowymi środkami, do ustalonego limitu, po dokonaniu płatności bezgotówkowej kartą, telefonem lub BLIKIEM.

Ci, którzy otworzą VeloKonto do końca lipca 2024 r, mogą zyskać dwie niezależne od siebie nagrody. VeloBank proponuje swoim klientom Nagrodę na start w wysokości 60 zł za otwarcie nowego rachunku osobistego z kontem oszczędnościowym VeloSkarbonka i spełnienie pozostałych warunków promocji. Później, przez 9 miesięcy, bank zwróci za zakupy 5 proc. wartości transakcji bezgotówkowych, łącznie do 540 zł. To z nagrodą na start daje korzyści wynoszące w sumie nawet 600 zł.

Jak skorzystać z promocji?

W promocji VeloBanku mogą wziąć udział wszyscy, którzy zdecydują się na uruchomienie VeloKonta do 31 lipca 2024. Są jednak pewne ograniczenia: klient nie może być posiadaczem rachunku w VeloBanku, uruchomionego między 31 grudnia 2022 r. a momentem przystąpienia do promocji.

Ponadto trzeba pamiętąć, że nagroda na start przysługuje tym, którzy po uruchomieniu VeloKonta i VeloSkarbonki w ciągu 2 tygodni od jego aktywacji zalogują się do bankowości mobilnej.

Zwrot za zakupy na konto VeloSkarbonka, związany z transakcjami bezgotówkowymi, otrzymają klienci, którzy przez 8 kolejnych miesięcy po miesiącu aktywacji VeloKonta, będą wpłacać na nie co najmniej 2000 zł jednorazowo w miesiącu z konta w innym banku lub rachunku firmowego w VeloBanku. Dodatkowo, by otrzymać bonus na start i comiesięcznym moneybackiem, należy udzielić zgód marketingowych.

Żeby skorzystać z podwójnej promocji w VeloBanku, zajrzyj na tę stronę.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: VeloBank