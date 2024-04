VeloBank z cyfrową nowością. Potrzebujesz tylko apkę mObywatel lub e-Dowód

VeloBank dokonał integracji z Węzłem Krajowym, dzięki czemu podczas weryfikacji klientów może korzystać ze Środka Identyfikacji Elektronicznej. Na etapie potwierdzania swojej tożsamości klient posłuży się jedynie aplikacją mObywatel lub e-Dowodem. Dzięki temu będzie mógł w pełni zdalnie, bez wizyty kuriera, otworzyć konto czy wnioskować o kredyt. Sprawniej przebiega też logowanie do bankowości internetowej.

VeloBank już w 2022 roku wprowadził weryfikację z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Jednak wtedy proces nie był całkowicie zdalny, bo wciąż wymagane było podpisanie papierowej umowy. W nowej propozycji za pomocą aplikacji mObywatel lub e-Dowodu korzystanie z usług VeloBanku jest całkowicie zdalne, co stanowi jeszcze większe ułatwienie dla klientów.

Nowością jest również możliwość logowania się do bankowości internetowej z pomocą mObywatela lub e-Dowodu.

Użytkownicy, którzy korzystają z aplikacji mObywatel lub z e-Dowodu, nie muszą już podpisywać umowy dostarczanej przez kuriera. Do jej zawarcia wystarczy wpisanie kodu SMS we wskazanym polu podczas zdalnego procesu. Od tego momentu klient ma dostępny w pełni funkcjonalny rachunek z możliwością korzystania z bankowości elektronicznej, a komplet dokumentów otrzymuje na adres e-mail.

VeloBank umożliwił również, w całości przez stronę internetową i aplikację mobilną banku, wnioskowanie o kredyt do kwoty 6500 zł.

Od teraz każdy, kto zechce dołączyć do grona klientów VeloBanku i użytkowników VeloKonta, zrobi to w zaledwie kilka chwil na swoim smartfonie lub ekranie komputera. Wdrożenie funkcjonalności z użyciem aplikacji mObywatela lub e-Dowodu umożliwia też weryfikację podczas zaciągania kredytu do 6500 zł czy sprawne logowanie do kanałów zdalnych. Jest prosto, intuicyjnie i całkowicie zdalnie