Nawet 400 zł do zyskania w akcji Banku Millennium i Huawei

Wystartowała wspólna kampania Banku Millennium i Huawei, dzięki której nowi klienci banku mogą zyskać nawet 400 zł. Osoby, które założą konto i pobiorą aplikację Banku Millennium z AppGallery, mogą zyskać 200 zł na zakupy w sklepie huawei.pl. Dodatkowo klienci, którzy będą aktywnie korzystać z założonego konta we wskazanym czasie, otrzymają kolejne 200 zł od Banku Millennium do wydania na dowolny cel.

Aplikacja Banku Millennium jest dostępna w AppGallery od grudnia ubiegłego roku, a od 25 marca także dla użytkowników najnowszych urządzeń Huawei, opartych wyłącznie o Huawei Mobile Services. Dzięki integracji z HMS, użytkownicy mogą pobrać aplikację z AppGallery i korzystać z jej wielu funkcji, w tym z płatności zbliżeniowych oraz systemu BLIK, niezależnie od modelu smartfona czy tabletu.

Integracji towarzyszy specjalna oferta Banku Millennium i Huawei. Nowi klienci, którzy między 1 kwietnia a 4 maja założą Konto 360º lub Konto 360º Student (przez aplikację lub na stronie), wyrażą wymagane regulaminem zgody i aktywują aplikację pobraną z AppGallery, otrzymają 200 zł w postaci elektronicznej karty podarunkowej, którą będzie można wykorzystać na zakupy w sklepie internetowym huawei.pl. Warunkiem jest, by w momencie wykorzystania karty, minimalna kwota zakupów wyniosła 201 zł.

Karta w postaci cyfrowego kodu zostanie wysłana przez bank w wiadomości SMS, wraz z datą ważności kodu, na numer telefonu podany we wniosku podczas zakładania nowego konta. Kartę podarunkową można wykorzystać jednorazowo (nie łączy się z innymi kodami rabatowymi), a klient otrzyma ją do 31 maja. Promocją objętych jest pierwsze 1000 kont założonych w ramach kampanii.

Kolejną korzyścią jest premia 200 zł od Banku Millenium do wykorzystania na dowolny cel, którą można otrzymać za aktywne używanie założonego konta w ciągu 4 konkretnych miesięcy – maja, czerwca, lipca i sierpnia. Warunkiem jest, by miesięczna suma wpływów na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000 zł oraz aby w każdym z tych miesięcy dokonać przynajmniej jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM.

Klient, który założy Konto 360º lub Konto 360º Student za pomocą selfie, zyska prawo do wskazanej premii, jeśli do 31 sierpnia 2021 roku w placówce banku złoży wzór podpisu oraz okaże dokument tożsamości. Premia zostanie przekazana przez bank na konto użytkownika do 30 września 2021 roku.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie: https://www.bankmillennium.pl/promocja-konto-huawei

Źródło tekstu: Bank Millennium