Carsmile PRO – pierwszy e-salon dla zawodowców

– powiedział Łukasz Domański, prezes Carsmile

Nowa platforma będzie nazywać się Carsmile PRO. Celem jest stworzenie serwisu internetowego, który umożliwi skonfigurowanie samochodu dostawczego dopasowanego do specyfiki działalności, jaką prowadzi użytkownik.

„Dostawczaki” to zupełnie inny rynek niż samochody osobowe, w przypadku których stawiamy w Carsmile na oferowanie gotowych modeli niż na indywidualną konfigurację. Samochód dostawczy wymaga zindywidualizowanego podejścia, aby spełniał on swoją rolę w konkretnym biznesie. Inny samochód jest potrzebny do przewożenia mrożonek, inny do transportu i załadunku materiałów budowalnych, a jeszcze inny do przyrządzania gorących posiłków.