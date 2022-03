Nowy Banqup dostępny dla firm

Wystartował nowy Banqup, czyli kompleksowa platforma dla właścicieli firm, która pozwala usprawnić codzienne procesy administracyjne w ich biznesach.

Od czasu przyłączenia polskiego fintechu Banqup do Unifiedpost Group trwały prace nad zupełnie nową w Polsce platformą dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Teraz przyszedł czas na oddanie jej do użytku.

Banqup to aplikacja do rozliczeń firmowych i zarządzania procesami administracyjnymi, dostosowana do najnowszych przepisów prawa. Umożliwia ona swobodną wymianę dokumentów między biurem księgowym a przedsiębiorcą, pozwala na wystawianie faktur, a wkrótce umożliwi również realizowanie płatności, zarządzanie finansami, także z wykorzystaniem rachunku bankowego oferowanego bezpośrednio w aplikacji.

Ostatnie miesiące, to był dla nas czas intensywnej pracy nad dostosowaniem narzędzia do obowiązujących w Polsce regulacji. Tworzymy Banqup przede wszystkim z myślą o maksymalnym odciążeniu przedsiębiorców w prowadzeniu firmy.

– powiedział Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group w Polsce

Celem nowego rozwiązania jest zintegrowanie wielu rozproszonych narzędzi potrzebnych przedsiębiorcom na co dzień w jednej, wygodnej platformie. Rozwiązanie kierowane jest zarówno do właścicieli małych firm, freelancerów, jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i współpracujących z nimi biur księgowych.

Aktualnie platforma Banqup pozwala na elektroniczny obieg dokumentów dzięki między innymi technologii OCR oraz możliwości dodawania faktur kosztowych za pomocą wiadomości email lub ręcznego importu. Kolejne funkcje mają być sukcesywnie dodawane do platformy w przyszłości.

Jesteśmy już zintegrowani z Krajowym Systemem e-Faktur. W kolejnym etapie pojawi się między innymi możliwość opłacania faktur bezpośrednio w aplikacji, a także opcje realizowania przelewów wychodzących pomiędzy kontem płatniczym Banqup oraz zewnętrznymi kontami IBAN - umożliwimy, jako jedyni na rynku, podpięcie dowolnego europejskiego rachunku bankowego. Będzie to znaczące ułatwienie zarządzania finansami i administrowania dokumentacją firmową.

– dodał Krzysztof Pulkiewicz

Funkcje Banqup dostępne w wersji beta:

możliwość dodawania faktur kosztowych za pomocą wiadomości email lub ręcznego importu,

OCR faktur (funkcja optycznego rozpoznawania znaków),

wystawianie faktur sprzedażowych oraz ich korekt,

importowanie i wysyłanie faktur sprzedażowych utworzonych w inny sposób,

automatyczne wysyłanie faktur za pośrednictwem wiadomości email, platformy Banqup lub pobieranie plików PDF/UBL i samodzielna wysyłka,

baza klientów i dostawców,

katalog produktów,

archiwum faktur,

centrum dla wszystkich pozostałych dokumentów księgowych.

Funkcje Banqup zaplanowane do wdrożenia:

integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (od momentu w którym KSeF będzie dostępne),

integracja z dowolnym systemem księgowym i CRM,

wsparcie plików XML (oficjalny format którego używać/wymagać będzie KSeF),

rachunek IBAN wydany przez Unifiedpost Payments,

możliwość realizowania przelewów wychodzących pomiędzy kontem płatniczym Banqup a zewnętrznymi kontami IBAN,

możliwość opłacania faktur przychodzących bezpośrednio w aplikacji,

aplikacja mobilna,

dedykowany zespół odpowiedzialny za manualne sprawdzanie i poprawianie danych wyodrębnionych przez OCR,

wyciągi CODA,

dostęp do historii rachunku - podgląd stanu dwóch kont z innych banków oraz wyciągi bankowe (dzięki PSD2),

przycisk umożliwiający szybkie płatności na fakturach sprzedażowych.

Zobacz: Banqup startuje z nową ofertą dla sektora MŚP

Zobacz: Comperia zaliczyła udany rok. Inwestycje zaczynają owocować

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Banqup