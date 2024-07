PKO BP zdradził sekret. Dotyczy 8 na 10 kredytów

PKO BP, czyli największy bank w Polsce, wykorzystuje sztuczną inteligencję. Ta decyduje między innymi o udzielaniu kredytów klientom.

PKO BP korzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych w postaci sztucznej inteligencji. Ta dzisiaj wspomaga największy w Polsce bank w decyzjach dotyczących większości udzielanych dzisiaj kredytów.

AI decyduje o kredytach w PKO BP

PKO BP przyznał, że dzisiaj ponad 80 proc. decyzji kredytowych podejmowanych jest przy wsparciu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego. AI wykorzystywana jest w większości kredytów konsumenckich i sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także 30 proc. kredytów hipotecznych.

- Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem utrzymania stabilności banków. Dzięki nowoczesnym technologiom wdrożyliśmy narzędzie do oceny ryzyka w chmurze, które pozwoliło nam zwiększyć siłę przetwarzania danych. Obecnie ponad 80 proc. decyzji kredytowych podejmowanych jest z wykorzystywaniem algorytmów machine learning. Na podstawie olbrzymiej ilości informacji pochodzących z różnych źródeł jesteśmy w stanie tworzyć coraz bardziej zaawansowane modele do oceny ryzyka, prognozowania różnych zjawisk i zachowań klienta. W efekcie udzielamy więcej kredytów przy kosztach ryzyka najniższych w sektorze

– mówi Marek Łach Dyrektor Pionu Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Detalicznego w PKO Banku Polskim.

Według PKO BP wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala na tworzenie dokładniejszych modeli do oceny ryzyka. Mechanizm bierze pod uwagę nie tylko dane z zewnętrznych źródeł, ale także zachowania klienta w bankowości mobilnej oraz internetowej. Co ciekawe, przekłada się to na poziom akceptowalności wniosków o 2 punkty proc., więc klienci raczej nie mają powodów do obaw. AI częściej udziela im kredytów niż człowiek.

Jednak precyzja to nie jest jedyna zaleta zastosowania sztucznej inteligencji. Dzięki uczeniu maszynowemu proces akceptowania wniosków jest szybszy i prostszy. W przypadku najlepszych klientów, z dobrą historią spłat, decyzja zapada praktycznie automatycznie i bez żadnych formalności.

Sztuczna inteligencja wspiera także procesy monitorowania terminowości spłat i pomaga dobierać właściwą formę kontaktu z klientem, który ma problem z regulowaniem zobowiązań.

- informuje PKO BP.

