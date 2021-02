PKO BP: ponad miliard logowań do aplikacji mobilnej IKO w 2020

Bank PKO BP chwali się rekordową popularnością swojej aplikacji mobilnej. Tylko w 2020 roku z całkowita liczba logowań osiągnęła 1,15 miliarda.

Wynik, którym chwali się PKO, jest tym bardziej imponujący, że od startu w 2013 roku całkowita liczba logowań do aplikacji mobilnej IKO wyniosła 2,9 miliarda. Oznacza to, że blisko 40 procent z nich przypadła tylko na zeszły rok. Wspomniane 1,15 miliarda to także wynik o 47 procent lepszy niż w roku 2019.

Łączna liczba użytkowników aktywnie korzystających z aplikacji IKO to już ponad 5 milionów, czyli, jak chwali się PKO, najwięcej spośród wszystkich aplikacji bankowych na polskim rynku.

Rosnącą popularność swojej aplikacji PKO przypisuje m.in. stałemu rozwojowi aplikacji i ciągłemu wzbogacaniu jej o nowe funkcje. Tylko w 2020 roku została ona wzbogacona m.in. o możliwość założenia konta przy pomocy selfie czy wygodnego płacenia za przejazd autostradą.

Przy okazji omawiania wyników swojej aplikacji mobilnej PKO pochwaliło się jeszcze jedną ciekawą statystyką. W zeszłym roku dla klientów banku uruchamiano specjalnego wirtualnego asystenta, który pozwala na wykonywanie wybranych operacji za pomocą poleceń głosowych. Jak się okazuje, funkcja ta cieszy się całkiem dużą popularnością - od kiedy zadebiutowała, użytkownicy skorzystali z niej już milion razy.

Źródło zdjęć: PKO BP

Źródło tekstu: PKO BP