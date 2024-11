Pekao sugeruje, by klienci sięgali po klucze. To bardzo rozsądne

Bank Pekao zapowiedział nowość dla klientów. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa ich kont i pieniędzy.

Bank Pekao zorganizował konferencję, na której między innymi zapowiedział pewną nowość, która od jakiegoś czasu jest już dostępna u kilku konkurentów. Ma ona poprawić bezpieczeństwo kont i pieniędzy. Dostępna będzie jeszcze w tym miesiącu — informuje Cashless.pl.

Bank Pekao z ważną nowością

Bank Pekao S.A. jeszcze w tym miesiącu ma udostępnić klientom możliwość korzystania z kluczy sprzętowych U2F. To niewielkie urządzenia w kształcie małego pendrive'a, które zabezpieczają konto przez wieloma niebezpieczeństwami. Oszust, nawet znając nasze dane logowania, nie będzie w stanie dobrać się do pieniędzy, jeśli nie będzie miał przypisanego do konta klucza U2F. To jedna z najlepszych metod na zabezpieczenie konta.

Klucze U2F mają być dostępne dla klientów Pekao jeszcze w tym miesiącu. Z takiej funkcji skorzystają zarówno klienci indywidualni, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Za pomocą kluczy możliwe będzie na początek tylko uwierzytelnianie logowania do serwisu Pekao24. Na razie nie da się za ich pomocą zatwierdzać poszczególnych transakcji.

Jako pierwszy obsługę kluczy U2F wprowadził w Polsce ING Bank Śląski. Niedawno na podobny krok zdecydował się również PKO Bank Polski.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Cashless.pl