PKO BP nalega, by klienci używali kluczy. Wyjaśniamy

PKO BP wprowadza bardzo ważną zmianę dla klientów, którzy chcą dbać o bezpieczeństwo swoich finansów. Każdy powinien z tego korzystać.

PKO BP jest kolejny bankiem, który wprowadza w Polsce logowanie za pomocą kluczy bezpieczeństwa Yubikey. To dodatkowa warstwa zabezpieczenia, która chroni nasze konto i finanse. Bank rekomenduje korzystanie z tego narzędzia wszystkim swoim klientom.

PKO BP wprowadza klucze bezpieczeństwa

Klucz bezpieczeństwa to niewielkie urządzenie w formie pendrive'a, które stanowi dodatkową warstwę ochronną dla naszego konta. Bez niego nie da się zalogować ani do serwisu internetowego, ani do aplikacji mobilnej iPKO.

Dzięki temu zabezpieczeniu masz pewność, że nikt nie zaloguje się do Twojego serwisu, nawet jeśli pozna Twój login i hasło. Pamiętaj, przechowuj klucz tak, aby nie był dostępny dla innych.

- informuje bank.

Klucz zastępuje inne formy dodatkowego potwierdzenia logowania, w tym: potwierdzenie w aplikacji IKO, kod SMS lub kod z karty kodów jednorazowych. Urządzenie uchroni nas także przed zalogowaniem się na fałszywych stronach internetowych, które podszywają się pod PKO BP.

To zabezpieczenie działa tak, że wymaga współpracy dwóch kluczy – publicznego oraz prywatnego. Publiczny jest zaszyty w stronie na której chcesz się logować, a prywatny jest zapisany w Twoim kluczu bezpieczeństwa. Z użyciem klucza bezpieczeństwa możesz skutecznie zalogować się tylko na stronie, do której wcześniej został dodany klucz bezpieczeństwa.

- dodaje bank.

PKO BP obsługuje klucze firmy Yubico. Na liście kompatybilnych modeli znajdują się następujące modele, obsługujące standard FIDO U2F i FIDO2:

Yubico YubiKey 5 NFC (USB-A)

Yubico YubiKey 5C NFC (USB-C)

Yubico Security Key NFC by Yubico (USB-A)

Yubico Security Key C NFC by Yubico (USB-C)

YubiKey 5Ci (USB-C i Lightning)

Jak dodać klucz bezpieczeństwa w PKO BP?

Aby dodać klucz bezpieczeństwa, należy wybrać odpowiedni model, a następnie zalogować się do serwisu internetowego na przeglądarce komputerowej lub w aplikacji mobilnej. W kolejnym kroku musisz wybrać Ustawienia → Dostęp i bezpieczeństwo → Klucze bezpieczeństwa i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

W przypadku zgubienia klucza konieczne jest poinformowanie o tym banku, aby zmienić narzędzie do potwierdzania logowania i usunąć klucz.

Co ważne, aktualnie trwa promocja w x-kom, w ramach której można kupić dwa klucze Yubico Security Key C NFC by Yubico w cenie 199 zł (przecena z 295 zł). W tym celu wystarczy wpisać w koszyku kod "weekend"

Klucze bezpieczeństwa w promocji z kodem "weekend"

Yubico Security Key C NFC by Yubico

