W Polsce pojawi się nowy banknot? Tego chciałby prezes NBP

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, chciałby, aby w Polsce pojawił się nowy banknot. Jaki wizerunek miałby się na nim pojawić?

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, już w 2021 roku zapowiadał, że chciałby wprowadzić w Polsce nowy banknot. Według planu miał on pojawić się w ciągu 5 lat. Wiemy też, kogo wizerunek miałby się na nim pojawić — informuje Gazeta.pl.

Nowy polski banknot

W 2021 roku Adam Glapiński, prezes NBP, powiedział, że jego następca powinien wprowadzić nowy banknot o nominale 1000 zł. Wtedy też zapowiedział, że mógłby pojawić się na nim wizerunek Jadwigi Andegaweńskiej. Jego zdaniem byłaby odpowiednia kandydatka.

Ja myślę, że następny prezes, mam nadzieję ja w następnej kadencji, ale każdy prezes, który przyjdzie, będzie wprowadzał banknot 1000-złotowy, w pewnym momencie. Myślę, że taki banknot 1000 zł z królową Polski Jadwigą Andegaweńską byłby bardzo wygodny w przechowywaniu wartości, w tezauryzacji domowej czy w skrytkach bankowych. Tezauryzacji innej niż na kontach bankowych, co wyraźnie widać, że społeczeństwo polskie interesuje.

- mówił w 2021 roku prezes NBP.

Czy to oznacza, że w 2026 roku pojawi się nowy banknot o nominale 1000 zł? Tego nie wiadomo. To jedynie plany, a nawet bliżej nieokreślone wizje Adama Glapińskiego. Z pewnością byłoby to interesujące rozwiązanie.

Całkiem niedawno, bo w 2017 roku, pojawił się banknot o wartości 500 zł. Narodowy Bank Polski wyemitował 50 mln sztuk tego banknotu. Początkowo miało on wartość wręcz kolekcjonerską i na wielu aukcjach kosztował 750 zł.

Zobacz: Płacisz BLIK? Pilny komunikat. Dotyczy wszystkich użytkowników

Zobacz: Fiskus rusza na łowy. Bierze na cel konkretną grupę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Next Gazeta