Polacy nie tacy bezgotówkowi. Przeciwnie, bo chyba mamy nadmiar

Wpłatomaty, jako nowa era bankowości samoobsługowej, zyskują na znaczeniu w Polsce, oferując wygodę bez wizyty w oddziale. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie, niezależni operatorzy intensywnie rozbudowują sieć tych urządzeń.

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost liczby wpłatomatów, co świadczy o rosnącym znaczeniu tego kanału w obsłudze gotówki. Jak informuje serwis cashless.pl, na koniec czerwca 2024 roku w Polsce działało 11676 takich urządzeń. To o prawie 400 więcej niż na koniec pierwszego kwartału tego roku. Za ten wzrost odpowiadają przede wszystkim niezależni operatorzy, tacy jak Euronet (+216 wpłatomatów) oraz IT Card (+193 wpłatomaty), którzy sukcesywnie rozbudowują swoją infrastrukturę. Z drugiej strony jest bank Santander, który zmniejszył przez kwartał liczbę wpłatomatów o 193.

Operator 2Q2023 1Q2024 2Q2024 Zmiana kwartalna Euronet 3418 3944 4160 +216 IT Card/Planet Cash 2870 3580 3773 +193 PKO 1354 1450 1485 +35 Pekao 789 877 931 +54 Millennium 428 434 434 0 Santander 957 533 340 -193 SGB* 177 219 246 +27 BPS* 122 112 181 +69 Cashline 84 84 82 -2 Citi Handlowy 35 25 25 0 KBS 11 18 18 0 SBR 1 1 1 0 Razem 10246 11277 11676 +399



Wpłatomaty stają się nieodłącznym elementem codziennego życia konsumentów, umożliwiając szybkie i bezpieczne deponowanie gotówki bez konieczności wizyty w oddziale banku. Wzrost liczby tych urządzeń jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi, które integrują tradycyjne operacje bankowe z nowoczesnymi technologiami, zapewniając wygodę i oszczędność czasu.

Perspektywy dla dalszego rozwoju sieci wpłatomatów w Polsce są pozytywne. W miarę jak banki kontynuują optymalizację swoich sieci oddziałów, a klienci coraz bardziej przyzwyczajają się do samodzielnych operacji bankowych, liczba wpłatomatów prawdopodobnie będzie nadal rosła. Niezależni operatorzy zyskują na znaczeniu, oferując swoje usługi w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe, stacje benzynowe czy lotniska, co dodatkowo zwiększa ich dostępność dla klientów.

Zwiększenie liczby wpłatomatów wpisuje się również w szerszy trend digitalizacji usług finansowych, gdzie tradycyjne formy obsługi klienta są stopniowo zastępowane przez rozwiązania technologiczne. Polska, będąc jednym z liderów w Europie pod względem adopcji nowoczesnych technologii finansowych, kontynuuje ten trend. Przekłada się to na coraz większą liczbę dostępnych urządzeń samoobsługowych. Do grupy tej należą również wpłatomaty.

