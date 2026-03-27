PKO BP skróci niedzielę handlową. Miej się na baczności
Dyskonty już zabijają się o to, który będzie otwarty dłużej w niedzielę handlową 29 marca, tymczasem największy polski bank, czyli PKO Bank Polski, może w tym czasie zawieść swoich klientów. Ale jest też dobra informacja.
PKO Bank Polski odmówi posłuszeństwa
Polacy już planują wielkie zakupy w Niedzielę Palmową poprzedzającą Wielkanoc. W tym czasie nie tylko ruszymy święcić palmy wielkanocne i maszerować będziemy w procesji. To jedna z tych niezwykłych niedziel w roku, gdy zakazanym nie będzie handel.
I tutaj od razu uspokajam, przez zdecydowaną większość dnia wszystkie usługi PKO Banku Polskiego będą dostępne. Pewne zawirowania mogą pojawić się dopiero pod koniec niedzieli handlowej. Ulubiony bank Polaków zaplanował prace techniczne, które uczynią niezdatnymi do użycia serwisy iPKO, iPKO biznes i Inteligo.
Bank scharakteryzował te utrudnienia jako chwilowe, zapewnia też, że utrzymana będzie dostępność płatności kartami. Skoro jednak PKO BP sugeruje, by wszystkie ważne transakcje zrobić wcześniej, to lepiej dmuchać na zimne.
Mowa jest tutaj o późnym, niedzielnym wieczorze 29 marca, w godzinach od 22:00 do 00:00. O ile rzadko jest to czas zakupów stacjonarnych, to lepiej nie być zaskoczonym przy zakupach w sieci.