Trudniej o gotówkę w Polsce. Nawet w banku obejdziesz się smakiem

W Polsce systematycznie ubywa bankomatów, których można wypłacić gotówkę. Jest też coraz mniej placówek bankowych, które oferują taką możliwość.

07:00
Obrońcy gotówki nie będą zadowoleni. W Polsce przybyło oddziałów bankowych, które nie mają tradycyjnej kasy - donosi cashless.pl. W związku z tym nie można w nich wypłacić pieniędzy.

Gotówka w Polsce

Pod koniec grudnia 2025 roku w Polsce znajdowało się już 888 placówek bankowych, w których nie ma możliwości wypłaty gotówki (poza dostępnymi tam bankomatami). Oznacza to, że od października ich liczba wzrosła o 2,9 proc. Natomiast w porównaniu do końcówki 2024 roku takich oddziałów jest aż o 5,7 proc. więcej.

Liderem pozostaje tutaj BNP Paribas, który ma aż 179 takich oddziałów. Na drugim miejscu znajdują się Credit Agricol oraz Millennium, które mają po 165 oddziałów bezgotówkowych. Niewiele mniej, bo 150 ma z kolei ING Bank Śląski. 

Największy wzrost pod tym kątem zanotowały PKO BP oraz Alior Bank. W pierwszym i zarazem największym banku w Polsce liczba placówek bez tradycyjnej kasy wzrosła z kwartału na kwartał z 64 do aż 79. W przypadku Aliora mówimy o wzroście z zaledwie 3 do 14 oddziałów bez gotówki.

Jednocześnie w Polsce cały czas ubywa bankomatów, co wynika głównie z wysokich kosztów ich utrzymania. Poza tym największe przywiązanie do papierowego pieniądza wykazują osoby starsze. Młodzi płacą już praktycznie tylko kartami, telefonami i smartwatchami.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl