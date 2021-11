PayEye zaprezentował nowy terminal do płatności okiem

Wrocławska spółka PayEye zawiozła na targi Gitex Technology Week w Dubaju nowe urządzenie do obsługi płatności okiem eyePOS 2.0.

W Dubaju odbyła się prezentacja najnowszy terminalu płatniczego opracowanego przez firmę PayEye. Urządzenie eyePOS 2.0 powstało w odpowiedzi na potrzebę szybkiej, bezpiecznej i intuicyjnej płatności okiem. Przy jego opracowywaniu wzięto pod uwagę doświadczenia partnerów i użytkowników, które są wynikiem wielomiesięcznych testów oraz pozytywnych doświadczeń zbieranych podczas pilotażu 1.0, realizowanego w ponad 150 miejscach we Wrocławiu.

Jak informuje wrocławska spółka, nowy eyePOS zapewnia ekstremalnie szybką identyfikację i został wyposażony w nowe kamery, procesor i system, a także automatycznie dopasowuje się do warunków oświetleniowych. Urządzenie to stanowi również fuzję biometrii – do identyfikacji oka dołącza weryfikacja twarzy. Dzięki temu ma być przyjaźniej dla użytkownika, a przede wszystkim dzięki połączeniu oka i twarzy PayEye przygotowuje się do wejścia ze swoim rozwiązaniem do e-commerce. Całość dopełni nowa aplikacja mobilna, dzięki której do świata PayEye będzie można dołączyć jeszcze szybciej – krótka ścieżka rejestracji, dodanie wzorca biometrycznego na smartfonie oraz podpięcie karty.

Sprawdzamy i testujemy cały czas nasze rozwiązanie, ale też przede wszystkimi słuchamy merchantów i użytkowników. To właśnie dlatego wprowadzamy nowości związane z naszą płatnością okiem.

– powiedział Radosław Ruda, członek zarządu PayEye

Oprócz pilotażu planowanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wkrótce we Wrocławiu ma się rozpocząć pilotaż 2.0, w którym wykorzystane zostanę premierowe eyePOSy 2.0. Tym samym do finiszu zbliża się pierwsza części pilotażu PayEye we Wrocławiu.

PayEye w Dubaju

Promocja polskiej płatności okiem w Dubaju przez PayEye to jeden z elementów strategicznej ekspansji przy współfinansowaniu i zaangażowaniu środków własnych oraz wsparcia z projektu „Go to Brand” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Stoisko wrocławskiej spółki, zlokalizowane w Dubai World Trade Centre, było przez wszystkie kongresowe dni wręcz oblegane. Gości z całego globu nie tylko przyciągała innowacyjna płatność okiem, ale też multimedialne stoisko zbudowane w kształcie ledowej wieży.

Dubaj to stolica światowego „naj”, a nasz projekt idealnie się wpisał w obecne trendy i śmiało mogę powiedzieć, że przez większość został okrzyknięty jednym z najciekawszych na całym Gitexie. To nas ogromnie cieszy, tym bardziej, że płatności przyszłości to te biometryczne, które w perspektywie najbliższych lat staną się tak naturalne i tak powszechne jak dzisiaj zbliżeniowe. Biometria to kolejny krok w ich rozwoju, kolejny i ostatni, który przez najbliższe długie lata będzie rozwijany.

– powiedział Daniel Jarząb, członek zarządu PayEye

