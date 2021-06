Mija rok płatności okiem w Polsce. Wrocławskie Kino Nowe Horyzonty jest 150. partnerem PayEye

PayEye świętuje rok obecności na rynku. Do grona partnerów spółki od płatności okiem dołącza Kino Nowe Horyzonty. Miejsce to będzie 150. obiektem w Polsce i pierwszym kinem na świecie z innowacyjnym systemem płatności tęczówką oka.

Jeszcze niedawno jedynie w filmach i wizjach fascynatów technologii możliwe było płacenie okiem.

To nie scenariusz kolejnej części kultowego filmu Matrix – taka funkcja jest jak najbardziej realna i dostępna. Dzięki wprowadzeniu płatności okiem połączymy nie tylko bezpieczeństwo, ale też nowoczesność i wygodę miłośników kina. Jesteśmy nie tylko otwarci na nowatorskie zjawiska w kinie, ale też na nowe technologie, dlatego przystąpiliśmy do pilotażu z PayEye.

– powiedział Daniel Ratuszniak, dyrektor Kina Nowe Horyzonty

Tym samym wrocławskie Kino Nowe Horyzonty, prezentujące kino artystyczne, jest pierwszym kinem na świecie, w którym bilet można zakupić płacąc jednym spojrzeniem.

Kino Nowe Horyzonty to nie tylko ważny partner, ale też miejsce, które wytyczna nowe kierunki w prezentacji interesującego repertuaru, intuicyjnej i przyjaznej obsługi klienta. Te wartości są i nam bliskie, dlatego cieszymy się, że KNH to 150. miejsce na mapie płatności okiem. Działamy dopiero od roku i choć planowaliśmy pierwotnie pilotaż przeprowadzić w kilkudziesięciu miejscach, to liczba 150 partnerów jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i wyrazem zaufania.

– powiedział Krystian Kulczycki, prezes PayEye

Z okazji roku pilotażu, PayEye wspólnie z Kinem Nowe Horyzonty przygotowało specjalną niespodziankę. Od 24 do 30 czerwca tego roku do każdej ze 150 pierwszych transakcji okiem dodany zostanie pojedynczy voucher na film repertuarowy w prezencie.

Płatność okiem? To działa

Fintech PayEye wprowadził płatność okiem do komercyjnego zastosowania dokładnie 24 czerwca 2020 roku. Pilotaż prowadzony jest na szeroką skalę we Wrocławiu i jego okolicach, a pierwszą płatność okiem zrealizowano we wrocławskim Sushi Naka Naka. Od tego czasu liczba punktów wzrosła do 150. Już dziś płatność możliwa jest między innymi w restauracjach, kawiarniach, supermarketach, hotelach, aquaparku i basenach, salonach piękności, a nawet w kasie MPK, czy przychodni.

PayEye jako pierwszy na świecie wprowadził biometrię oka do komercyjnego zastosowania w płatnościach. Do tego autorskiego projektu zaproszeni zostali naukowcy, eksperci z branży IT i finansów, dzięki czemu powstał wyjątkowy i wygodny system płatniczy oparty na innowacyjnych rozwiązaniach. Przygotowany w wyniku prac zespołu ekosystem PayEye to obecnie najbezpieczniejszy system identyfikacji użytkownika za pomocą biometrii tęczówki oka. Płatność taka jest bezpieczna, zarówno pod kątem sanitarnym, jak i zabezpieczenia finansów przed ewentualną kradzieżą. \

Dzisiaj mało kto wspomina czasy, gdzie płatność kartą była czymś tak unikatowym i innowacyjnym jak dzisiejsza płatność okiem. Również wtedy instytucje wprowadzające kartowe płatności miały nie lada wyzwanie przed sobą, które dzisiaj wydaje się być czymś oczywistym.

Na początku czerwca świętowano 30-lecie wprowadzenia pierwszej karty płatniczej w Polsce. Początkowo korzystanie z tej formy płatności było mocno ograniczone. Jeszcze nie tak dawno płatność w kiosku, czy w warzywniaku była wręcz niemożliwa lub obarczona limitami. Dzisiaj kartą możemy praktycznie płacić już wszędzie, ale świat potrzebował kilkudziesięciu lat, aby upowszechnić ten rodzaj płatności. Dziś mamy zupełnie inne czasy, dlatego PayEye chce skrócić ten czas, dlatego przeprowadza pilotaż na dużą skalę. Ten pilotaż powoli się kończy i trwają przygotowania do wyjścia na całą Polskę, a kolejnym etapem będzie Europa i… świat.

PayEye – prostota i bezpieczeństwo z nagrodami

Cały system jest bardzo prosty. Wystarczy ściągnąć aplikację PayEye na telefon, a później zarejestrować i zasilić ekspresowo darmowe konto. Płatność okiem realizowana jest za pomocą specjalnego terminala płatniczego – wygodnie, bezpiecznie i bez ograniczeń. Korzystanie z konta i transakcje dokonane tęczówką oka są bezpłatne. Jeszcze w tym roku aplikacja mobilna zyska nowe funkcje, które uzupełnią ofertę dla użytkowników. PayEye rozszerzy zakres swojej usługi również o rynek e-commerce.

W niespełna 12 miesięcy obecności na rynku, PayEye zdobyło liczne nagrody, między innymi Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju, prestiżowe wyróżnienie na Impact Finance 20' wraz z występem na Singapor Fintech Festival, nagrodę 30. Kreatywnych Wrocławia, czy też tytuł Managera Roku dla prezesa zarządu Krystiana Kulczyckiego.

