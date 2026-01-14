Płatności bezgotówkowe

PKO BP i Allegro odpaliły nowość. Allegro Klik już działa

Allegro wprowadziło w końcu zapowiadaną nowość. Usługa Allegro Klik stała się dostępna dla klientów największego polskiego banku. To efekt ścisłej współpracy giganta e-commerce z PKO BP.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:18
0
Rusza Allegro Klik

O tej usłudze mówiło się od dłuższego czasu. Teraz Allegro Klik w końcu trafia do użytkowników aplikacji IKO. Ta nowa metoda płatności ma maksymalnie uprościć zakupy w sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Główną zachętą na start jest spory bonus. Za aktywację usługi można zgarnąć Allegro Smart na pół roku za złotówkę (patrz regulamin). Jeśli już opłacasz abonament, Twoja subskrypcja zostanie po prostu wydłużona. To bardzo przydatny profit za kilka kliknięć w aplikacji.

Advertisement

Pieniądze wrócą na Twoje konto

Oprócz tańszego Smarta, użytkownicy dostaną też gotówkę. Każdy zakup opłacony nową metodą to szansa na cashback. PKO BP deklaruje zwroty w wysokości od 1 do 3 procent wartości koszyka. Pieniądze lądują bezpośrednio na rachunku bankowym po sfinalizowaniu transakcji.

Jak to uruchomić? Cały proces zaczyna się w aplikacji IKO w zakładce "Zarządzaj”. Musisz tam powiązać swoje konto bankowe z profilem na Allegro. Wymaga to kilku potwierdzeń i akceptacji regulaminów. Całość powinna zająć dosłownie chwilę.

Szybkie płatności bez zbędnych kodów

Po stronie Allegro trzeba dodatkowo dodać telefon jako urządzenie zaufane. Serwis poprosi o potwierdzenie numeru kodem SMS. Zobaczysz też specjalny klucz bezpieczeństwa, który warto zapisać w bezpiecznym miejscu. Od teraz płacisz jednym, ustalonym wcześniej PIN-em.

Nie musisz już logować się do banku ani przepisywać kodów BLIK. Wybierasz Allegro Klik w koszyku i zatwierdzasz transakcję. Rozwiązanie to ma być szybkie i bardzo wygodne. Na ten moment usługa jest skierowana do posiadaczy kont indywidualnych w PKO BP. Dodatkowe informacje w regulaminie usługi Allegro Klik.

Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Allegro