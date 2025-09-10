Bezpieczeństwo

Ten komunikat banku Santander mrozi krew w żyłach. Doczytaj do końca

Santander nie byłby sobą, gdyby nie ostrzegał swoich klientów na bieżąco o zagrożeniach, które czyhają na nich w sieci. Tym razem chodzi o płatności bezgotówkowe, których popularność rośnie z dnia na dzień.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:01
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten komunikat banku Santander mrozi krew w żyłach. Doczytaj do końca

Santander ostrzega wprost

Okazuje się, że oszuści w dalszym ciągu obierają sobie za cel uczciwych obywateli, w tym klientów banku Santander. W związku z tym ostrzeżenia są bardzo potrzebne. Wiadomość, którą bank udostępnił w swoich mediach społecznościowych, jest naprawdę istotna, a jej treść może niektórym zmrozić krew w żyłach, bowiem dotyczy naszych kart płatniczych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W banku nie działają żadne procesy, w których istnieje konieczność przyłożenia karty do telefonu i podania jej numeru PIN. Uważajcie na rozmowy, w których ktoś mówi, że wasze pieniądze są w niebezpieczeństwie.

- jasno i wyraźnie komunikuje bank Santander. 

To jedynie działania oszustów, którzy chcą dobrać się do naszych danych oraz pieniędzy. Jak ostrzega bank, oszuści nie przebierają w środkach — nękają nas mailami, wiadomościami SMS, a także coraz częściej telefonami. Wszystko po to, aby wywołać u nas panikę i zmusić tym samym do podjęcia szybkiej, często nieprzemyślanej decyzji. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Granatowy
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Granatowy
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Szarozielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Szarozielony
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Pomarańczowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Pomarańczowy
-20.99 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Advertisement

Na udostępnionej na Facebooku grafice widać przykładową treść takiej wiadomości. Tym razem, mowa o aplikacji, którą bank rekomenduje do zainstalowania. W rzeczywistości to jedynie podstęp, a niewinna aplikacja jest złośliwym oprogramowaniem. Jeśli wszystko rozgrywa się na naszym smartfonie, to często przestępcy proszą nas także o przyłożenie karty płatniczej do telefonu. Ta z pozoru niewinna czynność służy tylko jednemu — wyłudzeniu od nas danych. 

Image
telepolis
banki Santander Bank Polska oszustwo na santander Santander Bank Santander ostrzega
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Santander, Facebook