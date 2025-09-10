Ten komunikat banku Santander mrozi krew w żyłach. Doczytaj do końca

Santander ostrzega wprost

Okazuje się, że oszuści w dalszym ciągu obierają sobie za cel uczciwych obywateli, w tym klientów banku Santander. W związku z tym ostrzeżenia są bardzo potrzebne. Wiadomość, którą bank udostępnił w swoich mediach społecznościowych, jest naprawdę istotna, a jej treść może niektórym zmrozić krew w żyłach, bowiem dotyczy naszych kart płatniczych.

W banku nie działają żadne procesy, w których istnieje konieczność przyłożenia karty do telefonu i podania jej numeru PIN. Uważajcie na rozmowy, w których ktoś mówi, że wasze pieniądze są w niebezpieczeństwie. - jasno i wyraźnie komunikuje bank Santander.

To jedynie działania oszustów, którzy chcą dobrać się do naszych danych oraz pieniędzy. Jak ostrzega bank, oszuści nie przebierają w środkach — nękają nas mailami, wiadomościami SMS, a także coraz częściej telefonami. Wszystko po to, aby wywołać u nas panikę i zmusić tym samym do podjęcia szybkiej, często nieprzemyślanej decyzji.