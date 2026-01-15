Bezpieczeństwo

BNP Paribas wydał pilny komunikat. "To nie jest błąd systemu"

W związku z nagłą lawiną jednego typu oszustwa na BLIK-a w sieci BNP Paribas poczuł się w obowiązku i także wydał komunikat w sprawie tego typu wyłudzeń. Poinformował klientów o nowej metodzie oszustwa "na BLIK-a", która może dotknąć każdego.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:33
BNP Paribas wydał pilny komunikat. "To nie jest błąd systemu"

"Uwaga! Nowe oszustwo na BLIK-a"

BNP Paribas kilka dni temu opublikował na swojej stronie internetowej pilny komunikat, który powinni wziąć sobie do serca nie tylko klienci tego konkretnego banku. Oszukany może zostać każdy, kto tylko posiada bankowość internetową. 

Jak to wszystko działa?

Chodzi o oszustwo, w którym przestępcy wystawiają fałszywe ogłoszenia sprzedaży w internecie i podają przypadkowy numer telefonu do wpłaty za pomocą kodu BLIK. Klient zamawiający produkt jest przekonany o uczciwości takiej transakcji, płaci, ale nie dostaje wcale zamówionego przedmiotu. 

I tu zaczyna się drugi etap oszustwa. Nieuczciwi sprzedawcy dzwonią do osoby, która przelew otrzymała, tłumacząc, że doszło do pomyłki i należy szybko te pieniądze zwrócić. Haczyk jest taki, że zwrot ma nie nastąpić na konto, z którego pieniądze przyszły, ale na zupełnie inne - podane przez oszustów. 

To nie błąd, ale nowa metoda oszustów

To nie jest błąd systemu, tylko sprytna metoda oszustów. Bądź czujny!

- czytamy w komunikacie banku BNP Paribas.

BNP Paribas ostrzega, aby nigdy nie wysyłać pieniędzy na inny numer konta, niż ten, z którego pieniądze przyszły. Warto także nie działać w pośpiechu i zawsze sprawdzać, kto jest nadawcą przelewu, jaki otrzymaliśmy. Każdy nieoczekiwany przelew najlepiej zgłosić do banku - to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. 

telepolis
Zródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock
Źródła tekstu: BNP Paribas