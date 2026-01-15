BNP Paribas wydał pilny komunikat. "To nie jest błąd systemu"

"Uwaga! Nowe oszustwo na BLIK-a"

BNP Paribas kilka dni temu opublikował na swojej stronie internetowej pilny komunikat, który powinni wziąć sobie do serca nie tylko klienci tego konkretnego banku. Oszukany może zostać każdy, kto tylko posiada bankowość internetową.

Jak to wszystko działa?

Chodzi o oszustwo, w którym przestępcy wystawiają fałszywe ogłoszenia sprzedaży w internecie i podają przypadkowy numer telefonu do wpłaty za pomocą kodu BLIK. Klient zamawiający produkt jest przekonany o uczciwości takiej transakcji, płaci, ale nie dostaje wcale zamówionego przedmiotu.

I tu zaczyna się drugi etap oszustwa. Nieuczciwi sprzedawcy dzwonią do osoby, która przelew otrzymała, tłumacząc, że doszło do pomyłki i należy szybko te pieniądze zwrócić. Haczyk jest taki, że zwrot ma nie nastąpić na konto, z którego pieniądze przyszły, ale na zupełnie inne - podane przez oszustów.

To nie błąd, ale nowa metoda oszustów

To nie jest błąd systemu, tylko sprytna metoda oszustów. Bądź czujny! - czytamy w komunikacie banku BNP Paribas.