Dodatkowe pieniądze na koncie? W tym wypadku nie ma się z czego cieszyć

Metoda na nieświadomego pośrednika

Metoda ta ostatnio stała się bardzo popularna, ale jak w większości przypadków, oszustom znów chodzi o jedno - o wyczyszczenie konta potencjalnej ofiary do zera. Początek całego procederu wygląda jednak bardzo niewinnie i co ciekawe - korzystnie dla poszkodowanego. Policjanci z Gdyni ostrzegają mieszkańców, aby nie dali się nabrać.

Od czego się wszystko zaczyna?

Na konto ofiary trafia niespodziewany przelew, najczęściej na kilkaset złotych. Po chwili ktoś kontaktuje się z właścicielem konta, informując go, że "pomylił numer". Prosi o przelew zwrotny, ale na inny numer konta, niż ten z którego trafił do nas przelew. Jako powód podaje fakt, że tak mu wygodniej.

Ofiara staje się cichym pośrednikiem. tłumaczy asp. Bartłomiej Sowa z komendy Policji w Gdyni.

Jak działa cały ten proceder?

Oszuści wystawiają fałszywe ogłoszenia na portalu sprzedażowym.

Kupujący wysyła pieniądze kodem BLIK - trafiają one do ofiary (to jest właśnie nasz niespodziewany przelew).

Ofiara przekazuje środki dalej, na podane przez przestępcę konto, stając się cichym pośrednikiem.

Jak postąpić w takiej sytuacji?