Test Acer Predator Orion 3000. Klik i robisz co chcesz!

Czy gotowy zestaw komputerowy nadaje się do gier? Na jaką wydajność, kulturę pracy i temperatury można liczyć? Jakie podzespoły znajdziemy w środku? Jak to ma się do PC składanego samemu? Tego i wiele więcej dowiesz się z naszego testu Acera Predator Orion 3000.

Wojna konsole vs komputery jest stara jak świat, a kilka lat temu do gry wszedł jeszcze trzeci gracz - smartfony. Każda z tych platform ma swoje słabe i mocne strony. Trzeba jednak przyznać, że pomijając cenę to PC oferują najwyższą wydajność i największą uniwersalność. W końcu można na nich nie tylko bawić się, ale również pracować. A w pierwszym przypadku mamy dostęp do większej gamy tytułów oraz produkcji retro oraz indie.

Acera Predator Orion 3000 to gamingowy maluch z RGB LED

Osoby decydujące się na kupno komputera mogą wybrać albo maszynę stacjonarną, albo laptopa. W czasach pracy z domu na popularności zyskały zwłaszcza notebooki. W końcu zajmują mało miejsca, są przenośne i co najważniejsze - nie wymagają prawie żadnej wiedzy przy zakupie. W przypadku zestawu komputerowego wiele osób boi się na własną rękę dobierać części. Co jeśli coś będzie niekompatybilne?

Tutaj z pomocą przychodzą gotowe zestawy komputerowe. Spokojnie, zanim zaczniecie ostrzyć widły i podpalać pochodnie to zastrzegę, że nie mówię o osławionych zestawach z Allegro, które przeważnie są zwykłym szukaniem frajera. Mam na myśli zestawienia takie jak nasze, gdzie dostajecie listę części, z którą możecie iść do sklepu czy gotowe zestawy komputerowe od renomowanych sklepów lub znanych producentów.



Dzisiaj na tapet bierzemy Acera Predator Orion 3000. Jest to gamingowy maluch, który sprawa, że wejście w świat PC jest równie łatwe co korzystanie z konsoli. Całość przychodzi do nas już złożona, z zainstalowanym systemem operacyjnym. Jedyne co trzeba zrobić to podłączyć jednostkę do prądu oraz dokupić peryferia jak myszka, klawiatura, głośniki bądź słuchawki i monitor albo telewizor. Nie oznacza to jednak, że Tajwańczycy nie zostawili nam możliwości modernizacji. Jeśli ktoś zapragnie to może w przyszłości otworzyć obudowę i wymienić poszczególne podzespoły na nowsze.

Acer Predator Orion 3000 jest dostępny w kilku różnych segmentach cenowych, które różnią się od siebie wyposażeniem. Naszego najlepiej szukać w sklepach pod oznaczeniem "ACER Predator Orion 3000 PO3-640" lub kodem "DG.E2WEP.006". Jest to maszyna wyposażona w procesor Intel Core i5 najnowszej generacji, kartę graficzną z serii NVIDIA GeForce RTX 3000, pamięci RAM DDR4 oraz wydajny nośnik półprzewodnikowy M.2 NVMe. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. Dokładna specyfikacja prezentuje się następująco:

Procesor: Intel Core i5-12400 (6 rdzeni, 12 wątków, 2,5 - 4,4 GHz);

Intel Core i5-12400 (6 rdzeni, 12 wątków, 2,5 - 4,4 GHz); Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB GDDR6)

NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB GDDR6) Płyta główna: Acer B660

Acer B660 Pamięć RAM: HyperX Fury DDR4 16 GB (2x 8 GB, 3200 MHz)

HyperX Fury DDR4 16 GB (2x 8 GB, 3200 MHz) Dysk: Western Digital SN530 512 GB (M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe)

Western Digital SN530 512 GB (M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe) System: Windows 11 Home

Windows 11 Home Zasilacz: 500 W (80 PLUS Gold)

500 W (80 PLUS Gold) Cena w momencie publikacji: 5999 zł

