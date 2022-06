Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na lipiec 2022

Komputer dla gracza? Maszyna do pracy? A może tani komputer biurowy? Bez różnicy czego szukasz i ile chcesz wydać, mają to nasze polecane zestawy PC! Zapraszamy do zestawienia na lipiec 2022.

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas przed wszystkim wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, są płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z dysków talerzowych, oferując już tylko nośniki SSD. Ich ceny są dzisiaj na tyle niskie, że konstrukcje HDD tracą sens w komputerach domowych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę komfort pracy.

Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza, gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w tańszych zestawach Intel Core 11. generacji czy propozycji AMD Ryzen 5000. W przypadku Intel Alder Lake-S wybraliśmy świadomie w większości pamięci DDR4 - różnice w wydajności to często tylko kilka procent, ale oszczędzić można nawet kilkaset złotych. Jednak i DDR5 stopniowo, acz powoli tanieje.



Na szczęście sytuacja na rynku kart graficznych wróciła do normy. Wszystko dzięki drożejącej energii elektrycznej, krachowi na rynku kryptowalut oraz zbliżającym się premierom układów AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000. Tym samym jest w czym wybierać w sklepach, a ceny powoli zbliżają się do sugerowanych przez producentów. Jednak jeszcze nie wszystkie modele osiągnęły MSRP - zwłaszcza u Zielonych, a więc czasami nadal sięgamy po starsze odpowiedniki.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

